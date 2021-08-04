Red Bull Formulaz'dan En Güzel Anlar

Red Bull Formulaz , 22 Ağustos'ta yine bir geleneği canlandırıyor ve herkesi yokuş aşağı çığlık çığlığa bir eğlenceye davet ediyor. Organizasyon bu yıl 12. kez düzenlenirken, ev sahipliğini yine Rize'nin Tunca beldesi yapıyor.