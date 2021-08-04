Red Bull Formulaz'dan En Güzel Anlar

Red Bull Formulaz, 22 Ağustos'ta yine bir geleneği canlandırıyor ve herkesi yokuş aşağı çığlık çığlığa bir eğlenceye davet ediyor. Organizasyon bu yıl 12. kez düzenlenirken, ev sahipliğini yine Rize'nin Tunca beldesi yapıyor.
El yapımı yarış araçları, mekaniğin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılırken; yokuş aşağı yarışan katılımcılar da tutunacak bir dal, sığınacak bir liman arıyorlar. Red Bull Formulaz unutulmaz bir deneyim ve her dakikasından keyif alabileceğin eğlenceli bir yarış vadediyor. Bu eğlencenin kanıtları hemen aşağıda. İşte Red Bull Formulaz'ın en iyi anları!