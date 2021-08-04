Red Bull Formulaz 2019
© Nuri Yılmazer
FORMULA RACING

Red Bull Formulaz'dan En Güzel Anlar

Red Bull Formulaz 2021 hızla yaklaşırken geçmişe dönüyoruz ve organizasyonun en eğlenceli anlarını fotoğraflarla hatırlıyoruz.
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
Red Bull Formulaz, 22 Ağustos'ta yine bir geleneği canlandırıyor ve herkesi yokuş aşağı çığlık çığlığa bir eğlenceye davet ediyor. Organizasyon bu yıl 12. kez düzenlenirken, ev sahipliğini yine Rize'nin Tunca beldesi yapıyor.
El yapımı yarış araçları, mekaniğin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılırken; yokuş aşağı yarışan katılımcılar da tutunacak bir dal, sığınacak bir liman arıyorlar. Red Bull Formulaz unutulmaz bir deneyim ve her dakikasından keyif alabileceğin eğlenceli bir yarış vadediyor. Bu eğlencenin kanıtları hemen aşağıda. İşte Red Bull Formulaz'ın en iyi anları!
Red Bull Formulaz'ın start anı bile orijinal!
Red Bull Formulaz'ın start anı bile orijinal!
© Mahmut Cinci
Red Bull Formulaz 9. senesinde yine çok hızlı
Red Bull Formulaz 9. senesinde yine çok hızlı
© Mahmut Cinci
Karadeniz'in en hızlı yarışı: Red Bull Formulaz
Karadeniz'in en hızlı yarışı: Red Bull Formulaz
© Mahmut Cinci
Red Bull Formulaz 2016
Toprak'tan bir "Red Bull Formulaz Hatırası"
© Nuri Yılmazer
Toprak geçen yıl Red Bull Formulaz'daydı
Toprak geçen yıl Red Bull Formulaz'daydı
© Nuri Yılmazer
Red Bull Formulaz 10 yaşında
Red Bull Formulaz 10 yaşında!
© Özer Özsarı
Red Bull Formulaz Islak Zeminde Zorlu Mücadele
Red Bull Formulaz Islak Zeminde Zorlu Mücadele
© [unknown]
Red Bull Formulaz Islak Zeminde Zorlu Mücadele
Red Bull Formulaz Islak Zeminde Zorlu Mücadele
© [unknown]
Red Bull Formulaz 2013 En Şık Ödülü: Ardeşen
Red Bull Formulaz 2013 En Şık Ödülü: Ardeşen
© Özer Özsarı/Red Bull Content Pool
Finişte "duramamak" da bir Red Bull Formulaz geleneğidir!
Finişte "duramamak" da bir Red Bull Formulaz geleneğidir!
© Nuri Yılmazer
FORMULA RACING
Eğlence