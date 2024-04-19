Red Bull Four 2 Score'da Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?

ile bir araya geliyor. Takımlar önce ülke şampiyonu olmaya, ardından Eylül ayında Leipzig’deki Dünya Finali’nde dünya şampiyonu unvanını kapmaya çalışacak. Eleme heyecanı sürerken etkinliğin geçmişine hızlıca bir göz atalım.

Dünyanın dört bir yanından sokak futbolu tutkunları

Red Bull Four 2 Score heyecanı başladı! Sen de kendine ve takım arkadaşlarına güveniyorsan, detayları öğrenmek için

Bugüne kadar “Red Bull Neymar Jr's Five” ismini taşıyan etkinliğin 2022 edisyonunda Türkiye elemeleri üç şehirde düzenlendi. Adana, Erzurum ve Trabzon şehirlerindeki elemelerin galipleri Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken mutlu sona ulaşan takım

Bugüne kadar “Red Bull Neymar Jr's Five” ismini taşıyan etkinliğin 2022 edisyonunda Türkiye elemeleri üç şehirde düzenlendi. Adana, Erzurum ve Trabzon şehirlerindeki elemelerin galipleri Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken mutlu sona ulaşan takım Atletico Trabzon oldu.

Bugüne kadar “Red Bull Neymar Jr's Five” ismini taşıyan etkinliğin 2022 edisyonunda Türkiye elemeleri üç şehirde düzenlendi. Adana, Erzurum ve Trabzon şehirlerindeki elemelerin galipleri Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken mutlu sona ulaşan takım Atletico Trabzon oldu.

2021 yılında Red Bull Neymar Jr's Five’ın elemelerine Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve Sivas ev sahipliği yaptı. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde altı takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Gençlik Parkı'ndaki heyecan dolu maçlar sonunda

2021 yılında Red Bull Neymar Jr's Five’ın elemelerine Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve Sivas ev sahipliği yaptı. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde altı takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Gençlik Parkı'ndaki heyecan dolu maçlar sonunda San Marino takımı Dünya Finali’ne katılma hakkı kazandı.

2021 yılında Red Bull Neymar Jr's Five’ın elemelerine Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve Sivas ev sahipliği yaptı. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde altı takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Gençlik Parkı'ndaki heyecan dolu maçlar sonunda San Marino takımı Dünya Finali’ne katılma hakkı kazandı.

Red Bull Neymar Jr's Five heyecanında sona gelindi. En iyiler final için Ankara'da buluştu. İşte Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Finali'nden en iyi anlar!

, baştan sona domine ettiği final sürecinde tek bir gol dahi yemedi ve etkinliği şampiyon tamamladı.

Dünya üzerinde 50’den fazla ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr’s Five 2019’un Türkiye Finali, Erzurum’un tarihi Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlendi. Ev sahibi konumundaki ETÜ SBF , baştan sona domine ettiği final sürecinde tek bir gol dahi yemedi ve etkinliği şampiyon tamamladı.

Dünya üzerinde 50’den fazla ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr’s Five 2019’un Türkiye Finali, Erzurum’un tarihi Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlendi. Ev sahibi konumundaki ETÜ SBF , baştan sona domine ettiği final sürecinde tek bir gol dahi yemedi ve etkinliği şampiyon tamamladı.