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Freestyle Futbol
Red Bull Four 2 Score'da Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?
Sokak futbolu heyecanının yeni adresi Red Bull Four 2 Score'un geçmişini merak edenler için önceki yıllarda neler yaşandığını hatırlatalım istedik.
Dünyanın dört bir yanından sokak futbolu tutkunları Red Bull Four 2 Score ile bir araya geliyor. Takımlar önce ülke şampiyonu olmaya, ardından Eylül ayında Leipzig’deki Dünya Finali’nde dünya şampiyonu unvanını kapmaya çalışacak. Eleme heyecanı sürerken etkinliğin geçmişine hızlıca bir göz atalım.
Red Bull Four 2 Score heyecanı başladı! Sen de kendine ve takım arkadaşlarına güveniyorsan, detayları öğrenmek için etkinlik sayfasını takipte kal!
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Red Bull Neymar Jr's Five 2022
Bugüne kadar “Red Bull Neymar Jr's Five” ismini taşıyan etkinliğin 2022 edisyonunda Türkiye elemeleri üç şehirde düzenlendi. Adana, Erzurum ve Trabzon şehirlerindeki elemelerin galipleri Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken mutlu sona ulaşan takım Atletico Trabzon oldu.
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Red Bull Neymar Jr's Five 2021
2021 yılında Red Bull Neymar Jr's Five’ın elemelerine Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve Sivas ev sahipliği yaptı. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde altı takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Gençlik Parkı'ndaki heyecan dolu maçlar sonunda San Marino takımı Dünya Finali’ne katılma hakkı kazandı.
4 dakika
Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Finali'nden En İyi Anlar
Red Bull Neymar Jr's Five heyecanında sona gelindi. En iyiler final için Ankara'da buluştu. İşte Red Bull Neymar Jr's Five Türkiye Finali'nden en iyi anlar!
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Red Bull Neymar Jr's Five 2019
Dünya üzerinde 50’den fazla ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Red Bull Neymar Jr’s Five 2019’un Türkiye Finali, Erzurum’un tarihi Havuzbaşı Kent Meydanı’nda düzenlendi. Ev sahibi konumundaki ETÜ SBF, baştan sona domine ettiği final sürecinde tek bir gol dahi yemedi ve etkinliği şampiyon tamamladı.
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Red Bull Neymar Jr's Five 2018
Red Bull Neymar Jr’s Five 2018, Türkiye için ilginç bir hikayeye sahne oldu. Etkinliğin Türkiye ayağına Bulgaristan’dan katılan KompleksLii takımı ilk olarak İstanbul elemelerinde mücadele etti. Elemeleri geçen takım başarısını Çanakkale’deki Türkiye Finali’nde de sürdürdü ve şampiyonluğa ulaştı.
İlki 2016 yılında düzenlenen ve bu yıla kadar Red Bull Neymar Jr's Five ismini taşıyan sokak futbolu turnuvası Red Bull Four 2 Score'un detaylarını öğrenmek için buraya tıkla!