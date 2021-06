Her geçen yıl daha popüler hale gelen oyun yayıncılığı dünyasında büyük rekabet yaşanıyor. Hal böyle olunca yeni ve yetenekli yayıncıların kendilerini göstermeleri hiç kolay olmuyor. İşte tam bu noktada Wing My Room devreye giriyor. Kendine ve yayıncılık yeteneklerine güvenenler arasından seçilecek bir isim hem Türkiye’nin ünlü yayıncılarından danışmanlık alacak, hem yayın yapacağı oda gerçek bir oyuncu odasına dönüştürülecek, hem de Red Bull’un Twitch kanalında yayın yapma şansı yakalacayak.

What the Five!?