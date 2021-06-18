Oyuncuların yeni buluşma noktası Red Bull GamerSZon YouTube kanalı izleyicilerle buluşuyor. Birbirinden farklı, eğlenceli ve bilgilendirici programların yer alacağı kanalda her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak. Bu bölümlerde kimi zaman ünlü isimlerin oyunlardaki performanslarına şahit olacaksın, kimi zaman oyun dünyasına dair bilmediğin detayları öğreneceksin. Red Bull GamerSZon ’da seni bekleyen programların detayları hemen aşağıda...

Play Hard

Oyun oynamanın kolay olduğunu düşünüyorsan, Play Hard’ı izledikten sonra fikrin değişecektir. Orkun Işıtmak ’ın renkli sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkacak Play Hard’da konukları zorlu dakikalar bekliyor. Oyun oynamayı adeta bir çileye dönüştürmek için ekstrem şartların oluşturulduğu program dört bölüm sürecek ve ilk bölümün konuğu Mervan Tepelioğlu olacak. Kendilerini beklemedikleri bir ortamda bulacak konuklar, oyunculuğun ne kadar zor olduğunu Play Hard sayesinde öğrenecekler.

K.O.

Karşılıklı mücadeleye dayalı K.O.’nun sunuculuğunu Kıvanç Talu yapıyor. Üç aşamadan oluşan programda Kıvanç Talu konuklarıyla hem sohbet edecek, hem de oyunlar oynayacak. Programın ilk kısmı kırmızı odada geçecek ve bu odada konuklar zorlu sorular karşısında ecel terleri dökecekler. Mavi odadaki ikinci kısımda ikili arasında video oyunları üzerinden rekabet yaşanacak. Son kısımda ise mücadelenin gerçek kazananı belirlenecek. K.O.’nun ilk bölümüne Berk "uberkuloz" Keklik konuk olacak.

Insert Can

Bir yanda emektar oyuncu Irmak Kazuk , diğer yanda oyun dünyasının genç isimleri. Insert Can ile farklı dönemlerin oyuncuları yeteneklerini kıyaslama şansı bulacaklar. Benzer türdeki oyunlarda karşı karşıya gelecek ikili önce arcade makinesinin başında kozlarını paylaşacak. Programın ikinci aşamasında da bu kez günümüzün modern oyunlarında kimin daha iyi olduğu ortaya çıkacak. Insert Can’in ilk bölüm konuğu ise Türkiye’nin en önemli yayıncılarından Pelin “Pqueen” Baynazoğlu .

Semiraminta'nın Helmet Girl'e dönüşümünü Red Bull Shape Shifters'ta izle! © Red Bull

Shape Shifters

Red Bull’un uzun soluklu projelerinden Red Bull Shape Shifters artık Red Bull GamersZon’da! Konukların oyun dünyasından diledikleri bir karaktere dönüşmelerini sağlayan Red Bull Shape Shifters’ın tüm aşamalarını artık YouTube’da izleyebilirsin. Kıyafetlerin tasarımı, konukların hazırlık süreci, Mehmet Turgut ’un gerçekleştirdiği çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve konuklarla yapılan röportajlar bu programda yer alacak. Semiraminta ’nın PUBG’deki Helmet Girl’e dönüştüğü bölüm yayında !

Wing My Room

Her geçen yıl daha popüler hale gelen oyun yayıncılığı dünyasında büyük rekabet yaşanıyor. Hal böyle olunca yeni ve yetenekli yayıncıların kendilerini göstermeleri hiç kolay olmuyor. İşte tam bu noktada Wing My Room devreye giriyor. Kendine ve yayıncılık yeteneklerine güvenenler arasından seçilecek bir isim hem Türkiye’nin ünlü yayıncılarından danışmanlık alacak, hem yayın yapacağı oda gerçek bir oyuncu odasına dönüştürülecek, hem de Red Bull’un Twitch kanalında yayın yapma şansı yakalacayak.

What the Five!?

Oyun dünyasının dününü, bugününü, gelişimini ve değişimini What the Five ile öğrenme şansı bulacaksın. Dört bölümden oluşan programın her bölümünde sektöre farklı açılardan yaklaşılacak. Türkiye’deki oyuncuların başlıca buluşma noktaları olarak akıllara kazınan yerler, Türkiye’de profesyonel espor oyuncusu ve espor takımı olma süreci, oyunculuğun yıllar içindeki gelişimi ve sektörün markalar, etkinlikler, dağıtımcılar dahil ticari yönünün detayları What the Five’da olacak.

Red Bull GamerSZon YouTube kanalına buraya tıklayarak ulaşabilir ve abone olabilirsin.