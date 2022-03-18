Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Alper Biçen'den Üçlük Yağmuru
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın altıncı bölümüne Alper Biçen konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın altıncı bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin altıncı bölümünde Alper Biçen, NBA 2K22'de rakip potayı üçlük yağmuruna tuttu.
Yıllardır NBA'i takip eden basketbol ve oyun tutkunlarının bir numaralı durağı NBA 2K serisi olmuştur her zaman. Yıllar ilerledikçe kitlesini daha da genişleten oyunda herhangi bir takımı yönetmenin yanı sıra basketbol kariyerine yeni adım atacak yepyeni bir oyuncu yaratıp kontrol etmek mümkün.
Türkiye'de NBA 2K serisinden söz açıldığında akla gelen ilk isim olan Alper Biçen'e gayet basit (!) bir görev verdik. Pro zorluk seviyesinde ve 20 dakikalık bir maçta istediği oyuncu ile tam 40 üçlük isabeti bulacak. Tahmin edeceğin üzere üçlüklerin kralı Stephen Curry ile çıktığı bu yolculukta hedefe ulaşabildi mi dersin?
Alper Biçen kimdir?
24 Ekim 1996 tarihinde Burdur’da dünyaya gelen Alper Biçen, NBA 2K serisi için ürettiği içeriklerle adından söz ettirdi. Küçük yaşlarda NBA’e ilgi duyan ve zaman içinde bu ilgisini oyun dünyasına da yansıtan Alper, oyundaki başarısı ile Türkiye’yi uluslararası arenada da temsil etti. Alper’in kendi adını taşıyan YouTube kanalında 275 bin abonesi bulunuyor.