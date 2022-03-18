Challengers'ta Alper Biçen'den Üçlük Yağmuru

’da Challengers'ın altıncı bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin altıncı bölümünde

Yıllardır NBA'i takip eden basketbol ve oyun tutkunlarının bir numaralı durağı NBA 2K serisi olmuştur her zaman. Yıllar ilerledikçe kitlesini daha da genişleten oyunda herhangi bir takımı yönetmenin yanı sıra basketbol kariyerine yeni adım atacak yepyeni bir oyuncu yaratıp kontrol etmek mümkün.