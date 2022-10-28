Ayhancan Güven'e Zorlu Görevler

Bir Oyun Daha
Red Bull’un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlere birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun dördüncü bölümüne Red Bull sporcusu Ayhancan Güven konuk oldu.
Yıllardır Porsche sürücüsü olarak farklı organizasyonlarda boy gösteren ve sayısız başarı kazanan Ayhancan Güven, otomobil yarışlarına duyduğu tutkuyu bununla sınırlı tutmayıp sanal dünyaya da taşıyarak espor organizasyonlarında boy gösteriyor.
Hem Türkiye'nin en iyi yarış pilotlarından hem de dünyanın en iyi simülasyon yarışçılarından biri olan Ayhancan Güven’i Gran Turismo 7 için kokpite alıp onun için belirlediğimiz zorlu şu üç görevden ikisini başarıyla tamamlamasını istedik.
En zor seviyede ve hiçbir sürüş yardımı olmadan Le Mans yarışına son sıradan başlayıp birinci bitirmek, Spa’da 1960 model Le Mans otomobiliyle tek turdaki en iyi süreyi yapmak, 24 dakikalık Le Mans yarışını kazanmak... O halde yarış başlasın!