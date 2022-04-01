Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Batu Bozkan'ın Zorlu Apex Legends Görevleri
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın sekizinci bölümüne Batuhan Bozkan konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın sekizinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin sekizinci bölümünde Batuhan Bozkan, üç Apex Legends maçında toplam 15 kill ve zafer kovaladı.
Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 2019 yılının Şubat ayında sürpriz bir çıkış yapmıştı. Temel mekaniklerini Titanfall üzerine kuran ve battle royale türündeki oyunda oyuncular, üçer kişilik takımlar halinde haritaya dalış yapıyor ve hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorlar.
Daha önce Twitch Rivals - Apex Legends turnuvasında da boy gösteren Batuhan'dan üç Apex Legends maçında toplam 15 kill almasını ve bir şampiyonluk kazanmasını istedik. Görevleri tamamlayabilmesi için kötü geçen bir maçı geçersiz sayabileceği bir joker hakkı da tanıdık. Başarıya ulaşıldı mı dersin?