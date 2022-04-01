Challengers'ta Batu Bozkan'ın Zorlu Apex Legends Görevleri

’da Challengers'ın sekizinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin sekizinci bölümünde Batuhan Bozkan, üç

Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 2019 yılının Şubat ayında sürpriz bir çıkış yapmıştı. Temel mekaniklerini Titanfall üzerine kuran ve battle royale türündeki oyunda oyuncular, üçer kişilik takımlar halinde haritaya dalış yapıyor ve hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorlar.

Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 2019 yılının Şubat ayında sürpriz bir çıkış yapmıştı. Temel mekaniklerini Titanfall üzerine kuran ve battle royale türündeki oyunda oyuncular, üçer kişilik takımlar halinde haritaya dalış yapıyor ve hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorlar.

Titanfall serisinin yapımcısı Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, 2019 yılının Şubat ayında sürpriz bir çıkış yapmıştı. Temel mekaniklerini Titanfall üzerine kuran ve battle royale türündeki oyunda oyuncular, üçer kişilik takımlar halinde haritaya dalış yapıyor ve hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorlar.