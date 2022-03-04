Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Buğra Kazancı ile Minecraft Öğreniyorum
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın dördüncü bölümüne Buğra Kazancı konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın dördüncü bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin dördüncü bölümünde Buğra Kazancı, uzmanı olduğu Minecraft'ta kendisine verilen görevleri belli bir süre içinde başarıyla yerine getirmeye çalışıyor.
Oyunculara hayal ettikleri hemen hemen her şeyi yapabilme imkanı veren Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda. Oyun oynanabilen tüm platformlarda yer alan yapım bir yandan hayatta kalma oyunu tecrübesi, diğer yandan "yaratıcı" modu sayesinde sonsuz bir tasarım özgürlüğü sunuyor.
Minecraft'a tepeden tırnağa hakim olan Buğra Kazancı'ya zor bir görev verdik. Boş bir envanterle başlayacağı oyunda sırasıyla talep ettiğimiz beş eşyayı üretmesi gerekiyordu. Bunun için 15 dakikası vardı ama daha da önemlisi, bu süreçte asla çimene basmamasını istedik. Bunu başarabildi mi dersiniz? İzleyin!
Buğra Kazancı kimdir?
Türkiye'de Minecraft denince akla gelen ilk isimlerden Buğra Kazancı, 2 Mart 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Yıllar önce kurduğu "Minecraft Evi" adlı YouTube kanalında sayısız video yayınlayan Buğra Kazancı'nın 2.5 milyona yakın abonesi mevcut. Buğra Kazancı'nın kendi adını taşıyan ikinci bir YouTube kanalı daha bulunuyor.