Challengers'ta Buğra Kazancı ile Minecraft Öğreniyorum

, uzmanı olduğu Minecraft'ta kendisine verilen görevleri belli bir süre içinde başarıyla yerine getirmeye çalışıyor.

’da Challengers'ın dördüncü bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin dördüncü bölümünde

Minecraft Dungeons Nasıl Bir Oyun? Minecraft dünyasında geçen yepyeni bir maceraya …

Oyunculara hayal ettikleri hemen hemen her şeyi yapabilme imkanı veren Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda. Oyun oynanabilen tüm platformlarda yer alan yapım bir yandan hayatta kalma oyunu tecrübesi, diğer yandan "yaratıcı" modu sayesinde sonsuz bir tasarım özgürlüğü sunuyor.

Oyunculara hayal ettikleri hemen hemen her şeyi yapabilme imkanı veren Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda. Oyun oynanabilen tüm platformlarda yer alan yapım bir yandan hayatta kalma oyunu tecrübesi, diğer yandan "yaratıcı" modu sayesinde sonsuz bir tasarım özgürlüğü sunuyor.

Oyunculara hayal ettikleri hemen hemen her şeyi yapabilme imkanı veren Minecraft, an itibariyle oyun tarihinin en çok satan oyunu konumunda. Oyun oynanabilen tüm platformlarda yer alan yapım bir yandan hayatta kalma oyunu tecrübesi, diğer yandan "yaratıcı" modu sayesinde sonsuz bir tasarım özgürlüğü sunuyor.