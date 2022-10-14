cNed'in Valorant ile İmtihanı

Bir Oyun Daha
Red Bull’un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Oyun dünyasının ünlü isimlerine birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun üçüncü bölümüne Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek konuk oldu.
Küçük yaşta Counter-Strike ile başladığı oyunculuk serüveninde CS:GO'dan Valorant'a geçişi sonrası gösterdiği performanslar ile adını tüm dünyaya duyuran cNed, takımı Acend ile 2021 yılında VALORANT Champions şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Daha önce ikinci sezonun ilk bölümünde Ferit "wtcN" Karakaya ile karşı karşıya gelen ve masadan galip kalkan cNed, bu kez odaya tek başına girdi ve ondan Valorant'ın Ölüm Kalım Savaşı moduna girip üç maçta iki galibiyet almasını istedik.
Elbette ki bu görev onun için kolay olabilirdi, haliyle işini zorlaştırmak için üç kez bıçak ile kill almasını, beş kez no scope kill almasını ve üst üste altı kill almasını şart koştuk. Sence cNed tüm bu zorlu görevleri başarıyla yerine getirmiş olabilir mi?