cNed'in Valorant ile İmtihanı

Küçük yaşta Counter-Strike ile başladığı oyunculuk serüveninde CS:GO'dan Valorant'a geçişi sonrası gösterdiği performanslar ile adını tüm dünyaya duyuran cNed, takımı Acend ile 2021 yılında

ile karşı karşıya gelen ve masadan galip kalkan cNed, bu kez odaya tek başına girdi ve ondan Valorant'ın Ölüm Kalım Savaşı moduna girip