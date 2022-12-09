Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
OYUN
Dora "Stratera" Özsoy'un Fortnite'ta Zafer Mücadelesi
Challengers'ın yeni bölümü Dora "Stratera" Özsoy'un enfes (!) Fortnite performansına sahne oldu.
Red Bull'un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlere birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun yedinci bölümüne popüler içerik üretici Dora "Stratera" Özsoy konuk oldu.
Yıllardır League of Legends için yaptığı içeriklerle beğeni toplayan, son yıllarda ise başında bulunduğu Stratera Games'in yayınladığı oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan Dora'yı konfor alanından çıkaralım dedik ve onu Fortnite ile sınadık.
Günümüzde "battle royale" türünün ulaştığı popülaritenin temelini PUBG: Battlegrounds atmış olsa da son yıllarda Fortnite'ın müthiş bir hakimiyeti söz konusu. Özellikle de oyun ve sinema dünyası ile yapılan işbirlikleri herkesin ilgisini çekiyor.
Uzmanı olduğu (!) Fortnite'ın başına oturan Dora'dan Sıfır İnşa moduna girmesini, üç maç yapmasını, bir kez zafere ulaşmasını, bu sırada toplam 15 rakibini alt etmesini ve silahlarını renk sırasına göre yükseltmesini istedik. Mümkün mü?