Dora "Stratera" Özsoy'un Fortnite'ta Zafer Mücadelesi

'in yayınladığı oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan Dora'yı konfor alanından çıkaralım dedik ve onu Fortnite ile sınadık.

için yaptığı içeriklerle beğeni toplayan, son yıllarda ise başında bulunduğu

Yıllardır League of Legends için yaptığı içeriklerle beğeni toplayan, son yıllarda ise başında bulunduğu Stratera Games 'in yayınladığı oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan Dora'yı konfor alanından çıkaralım dedik ve onu Fortnite ile sınadık.

Yıllardır League of Legends için yaptığı içeriklerle beğeni toplayan, son yıllarda ise başında bulunduğu Stratera Games 'in yayınladığı oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan Dora'yı konfor alanından çıkaralım dedik ve onu Fortnite ile sınadık.