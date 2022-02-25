Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Enis Kirazoğlu ile Mont Crane Kalesi Ziyareti
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın üçüncü bölümüne Enis Kirazoğlu konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın üçüncü bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin üçüncü bölümünde Enis Kirazoğlu, The Witcher 3: Wild Hunt'ta imkansız bir görevi yerine getirmeye çalışıyor.
Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunculara uçsuz bucaksız açık dünyasında enfes bir macera sunuyor. RPG türündeki yapımda bir canavar avcısı olan Geralt of Rivia'yı kontrol ederek oyunun açık dünyasını keşfe çıkıyor, bu keşif boyunca da karşımıza çıkan sayısız düşmanı alt etmeye çalışıyoruz.
The Witcher 3'te Enis Kirazoğlu'na verdiğimiz görev ilk başta kolaymış gibi görünse de şartlar göz önüne alındığında hiç de kolay değil. Silah ve ekipman konusunda çok zengin bir envantere sahip olmayan Enis'in Mont Crane Kalesi'ni düşmanlardan temizleme görevini yerine getirip getiremediğini aşağıda izleyebilirsin!
Enis Kirazoğlu kimdir?
Oyun dünyasının tanınan isimlerinden Enis Kirazoğlu 1989 yılında dünyaya geldi. Turuncu Levye ve Oyungezer çatısı altında çalıştıktan sonra kendi YouTube kanalını kuran Enis Kirazoğlu, uzun süredir Multiplayer'da görev almakta. Oyunlarla ilgili videolar paylaşmayı sürdürdüğü ve kendi adını taşıyan YouTube kanalı ise 1.1 milyon aboneye sahip.