Challengers'ta Enis Kirazoğlu ile Mont Crane Kalesi Ziyareti

’da Challengers'ın üçüncü bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin üçüncü bölümünde

Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunculara uçsuz bucaksız açık dünyasında enfes bir macera sunuyor. RPG türündeki yapımda bir canavar avcısı olan Geralt of Rivia'yı kontrol ederek oyunun açık dünyasını keşfe çıkıyor, bu keşif boyunca da karşımıza çıkan sayısız düşmanı alt etmeye çalışıyoruz.

Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunculara uçsuz bucaksız açık dünyasında enfes bir macera sunuyor. RPG türündeki yapımda bir canavar avcısı olan Geralt of Rivia'yı kontrol ederek oyunun açık dünyasını keşfe çıkıyor, bu keşif boyunca da karşımıza çıkan sayısız düşmanı alt etmeye çalışıyoruz.

Son yılların en başarılı yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, oyunculara uçsuz bucaksız açık dünyasında enfes bir macera sunuyor. RPG türündeki yapımda bir canavar avcısı olan Geralt of Rivia'yı kontrol ederek oyunun açık dünyasını keşfe çıkıyor, bu keşif boyunca da karşımıza çıkan sayısız düşmanı alt etmeye çalışıyoruz.