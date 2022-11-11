Enis Kirazoğlu ile Boss Kesme Mücadelesi

Bir Oyun Daha
Red Bull’un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlere birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun beşinci bölümüne popüler oyun içeriği üreticisi Enis Kirazoğlu konuk oldu.
Türkiye'nin en popüler oyun içeriği üreticilerinden Enis Kirazoğlu, Red Bull Gamerszon'daki Good Game Show ile oyun severlerin karşısına çıkmıştı. Enis Kirazoğlu'nun 1,2 milyondan fazla abonesi olan YouTube kanalında 1.000'in üzerinde video yer alıyor.
Souls-like türünün yaratıcısı FromSoftware'ın geliştirdiği Sekiro: Shadows Die Twice, zorluk seviyesi ile oyuncuların sayamayacakları kadar çok kez ölmelerine vesile olan bir yapım. Enis Kirazoğlu için bundan daha iyi bir meydan okuma olabilir mi?
Oyunda Enis Kirazoğlu'ndan istediği üç ana boss'u seçmesini ve onları kesmesini istedik. Meydan okumanın tek sınırlaması ise sadece 10 kez yeniden doğma hakkına sahip olmasıydı. Gyoubu Oniwa, Lady Butterfly ve Genichiro Ashina avı başlasın!