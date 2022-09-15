Bir Oyun Daha
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OYUN
Dev Kapışma: cNed mi, wtcN mı?
Challengers’ın yeni sezonu müthiş bir kapışmayla başladı. Sence bu kapışmanın galibi kim oldu?
Red Bull’un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers’ın yeni sezonu başladı. Oyun dünyasının ünlü isimlerine birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride yeni sezonun ilk bölümüne Ferit “wtcN” Karakaya konuk oldu.
İlk olarak başarılı League of Legends espor kariyeri ile adından söz ettiren, takip eden yıllarda ise Türkiye’de oyun yayıncılığının en popüler isimlerinden biri olan ve aynı zamanda BigBossLayf’ın kurucularından biri konumunda Ferit.
Challengers’ın ikinci sezonunun ilk konuğu olarak onun için belirlediğimiz görev ise epey zorluydu çünkü karşısında VALORANT Champions’ın ilk şampiyonu Acend takımının yıldızı, Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek yer alıyordu.
Monster Gaming Notebook üzerinde gerçekleşen kapışmanın ilk maçında cNed’in büyük üstünlüğü vardı ancak sıra Ascent haritasına gelince wtcN yeteneğini konuşturmaya başladı. Mücadelenin nasıl sonuçlandığını aşağıda izleyebilirsin!