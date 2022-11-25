Bir Oyun Daha
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OYUN
Challengers'ın Konuğu Irmak "Hellian" Kandemir
Challengers'ın yeni bölümünde Irmak "Hellian" Kandemir, Call of Duty: Warzone'da yeteneklerini konuşturdu.
Red Bull'un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlere birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun altıncı bölümüne popüler yayıncı Irmak "Hellian" Kandemir konuk oldu.
Canlı yayınlarında FPS türündeki oyunlar oynayan ve rekabeti seven Hellian, uzun süredir VALORANT'a odaklanmış durumda. Counter-Strike: Global Offensive geçmişi de olan Hellian, Red Bull Flick turnuvası için ipucu videoları da hazırlamıştı.
Call of Duty yıllardır FPS türünün en önemli markalarından biri olsa da "battle royale" türündeki Warzone çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Popülerliği her geçen gün artan Warzone'un 2.0 sürümü 16 Kasım'da oyuncularla buluştu.
Hellian'dan Call of Duty: Warzone'un Resurgence modunda 30 dakikada 40 kill almasını istedik. Kulağa sıradan bir görev gibi gelebilir ama buradaki ince detay şu ki öldürdüğü düşmanların silahını alarak yola devam etmesini şart koştuk.