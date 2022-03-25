Bir Oyun Daha
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Challengers'ta miafitz ile CS:GO Mücadelesi
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın yedinci bölümüne Gözde "miafitz" Demiral konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın yedinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin yedinci bölümünde Gözde "miafitz" Demiral, iki CS:GO maçında toplam 20 skor almaya çalıştı.
Half-Life için geliştirilen bir mod olarak ortaya çıkan ve 20 yılı aşkın geçmişe sahip Counter-Strike serisi, günümüzde 2012 çıkışlı Counter-Strike: Global Offensive ile varlığını sürdürüyor. Tüm zamanların en popüler espor oyunlarından biri olan CS:GO, oyunculara oldukça rekabetçi bir ortam sunuyor.
Uzun süredir CS:GO oynamayan Gözde "miafitz" Demiral'a eskileri yad etme fırsatı sunduk. Bu sırada ondan yapmasını istediğimiz ise iki tur Team Deathmatch oynayıp toplam 20 skor bulması idi. Ne var ki miafitz henüz ilk denemesinde gayet iyi performans sergileyince biz de çıtayı biraz daha yukarı taşıdık.
Gözde "miafitz" Demiral kimdir?
1998 yılında İzmir'de doğan Gözde "miafitz" Demiral, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun. Daha 7 yaşındayken tiyatroya başlayan miafitz uzun yıllar sahnelerde boy gösterir. Üniversite ikinci sınıftayken katıldığı Gaming İstanbul fuarında yayıncı olmaya karar verir. 2020'de katıldığı Exatlon Challenge'ın sevilen isimlerinden biri olan Gözde, şimdilerde ise Türkiye'nin en çok izlenen Twitch yayıncılarından biri.