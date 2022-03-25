Challengers'ta miafitz ile CS:GO Mücadelesi

’da Challengers'ın yedinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin yedinci bölümünde Gözde "miafitz" Demiral, iki

Half-Life için geliştirilen bir mod olarak ortaya çıkan ve 20 yılı aşkın geçmişe sahip Counter-Strike serisi, günümüzde 2012 çıkışlı Counter-Strike: Global Offensive ile varlığını sürdürüyor. Tüm zamanların en popüler espor oyunlarından biri olan CS:GO, oyunculara oldukça rekabetçi bir ortam sunuyor.

Half-Life için geliştirilen bir mod olarak ortaya çıkan ve 20 yılı aşkın geçmişe sahip Counter-Strike serisi, günümüzde 2012 çıkışlı Counter-Strike: Global Offensive ile varlığını sürdürüyor. Tüm zamanların en popüler espor oyunlarından biri olan CS:GO, oyunculara oldukça rekabetçi bir ortam sunuyor.

Half-Life için geliştirilen bir mod olarak ortaya çıkan ve 20 yılı aşkın geçmişe sahip Counter-Strike serisi, günümüzde 2012 çıkışlı Counter-Strike: Global Offensive ile varlığını sürdürüyor. Tüm zamanların en popüler espor oyunlarından biri olan CS:GO, oyunculara oldukça rekabetçi bir ortam sunuyor.