Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Pqueen ve Sim'lerin Yaşam Mücadelesi
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın ikinci bölümüne Pelin "Pqueen" Baynazoğlu konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın ikinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin ikinci bölümünde Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, The Sims 4'te kendisine verilen zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyor.
Yaşam simülasyonu türünün en popüler ismi The Sims serisinin son üyesi 2014 yılında çıkış yapmıştı. Aradan geçen sekiz yıla yakın süreçte sayısız genişleme paketiyle desteklenen oyunda ister tek bir Sim'i, ister ev arkadaşı olarak yaşayan Sim'leri, ister Sim'lerden oluşan bir aileyi kontrol ederek dilediğimiz gibi bir yaşam sürmeye çalışıyoruz.
Bu oyunda Pqueen'e birbirinden ilginç üç farklı görev verdik. İlk olarak 30 saniye boyunca inceleme şansı olan labirentten 6 dakika içinde çıkmasını istedik. İkinci görevde aynı evde yaşayan beş Pqueen'in tamamını yok etmesini istedik. Son görev ise beş dakika için Can Sungur'un Sim'ini yaratmak oldu. Görevlerin nasıl sonuçlandığını aşağıda izleyebilirsin!
Pelin “Pqueen” Baynazoğlu kimdir?
9 yaşında Grand Theft Auto: Vice City ile oyun dünyasına giren Pelin, 2017’de Twitch yayını yapmaya başladı. İzleyicilerinin karşısına sadece çok iyi bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda çok iyi bir abla olarak da çıkan Twitch kraliçesi, YouTube’da 1 milyon, Twitch’te 1.9 milyon takipçiye sahip. Twitch’in izleyici rekorunu da elinde bulunduran Pelin, en çok izlenen Türk streamer’lardan biri.