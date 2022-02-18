Challengers'ta Pqueen ve Sim'lerin Yaşam Mücadelesi

Yaşam simülasyonu türünün en popüler ismi The Sims serisinin son üyesi 2014 yılında çıkış yapmıştı. Aradan geçen sekiz yıla yakın süreçte sayısız genişleme paketiyle desteklenen oyunda ister tek bir Sim'i, ister ev arkadaşı olarak yaşayan Sim'leri, ister Sim'lerden oluşan bir aileyi kontrol ederek dilediğimiz gibi bir yaşam sürmeye çalışıyoruz.

Yaşam simülasyonu türünün en popüler ismi The Sims serisinin son üyesi 2014 yılında çıkış yapmıştı. Aradan geçen sekiz yıla yakın süreçte sayısız genişleme paketiyle desteklenen oyunda ister tek bir Sim'i, ister ev arkadaşı olarak yaşayan Sim'leri, ister Sim'lerden oluşan bir aileyi kontrol ederek dilediğimiz gibi bir yaşam sürmeye çalışıyoruz.

Yaşam simülasyonu türünün en popüler ismi The Sims serisinin son üyesi 2014 yılında çıkış yapmıştı. Aradan geçen sekiz yıla yakın süreçte sayısız genişleme paketiyle desteklenen oyunda ister tek bir Sim'i, ister ev arkadaşı olarak yaşayan Sim'leri, ister Sim'lerden oluşan bir aileyi kontrol ederek dilediğimiz gibi bir yaşam sürmeye çalışıyoruz.

Bu oyunda Pqueen'e birbirinden ilginç üç farklı görev verdik. İlk olarak 30 saniye boyunca inceleme şansı olan labirentten 6 dakika içinde çıkma sını istedik. İkinci görevde aynı evde yaşayan beş Pqueen'in tamamını yok etme sini istedik. Son görev ise beş dakika için Can Sungur'un Sim'ini yaratmak oldu. Görevlerin nasıl sonuçlandığını aşağıda izleyebilirsin!

Bu oyunda Pqueen'e birbirinden ilginç üç farklı görev verdik. İlk olarak 30 saniye boyunca inceleme şansı olan labirentten 6 dakika içinde çıkma sını istedik. İkinci görevde aynı evde yaşayan beş Pqueen'in tamamını yok etme sini istedik. Son görev ise beş dakika için Can Sungur'un Sim'ini yaratmak oldu. Görevlerin nasıl sonuçlandığını aşağıda izleyebilirsin!