Challengers'ta Tamer Yeşildağ'dan Hız Denemeleri

’da Challengers'ın beşinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin beşinci bölümünde

Forza Horizon 5, yarış oyunu tutkunlarının yıllardır takip ettiği serinin son üyesi. Aslen simülasyon temelli Forza Motorsport ile yola çıkan seri, eğlence odaklı Forza Horizon oyunları ile çok daha geniş kitlelere ulaştı. Forza Horizon 5'in geçtiği yarış dünyası ise kurgusal bir Meksika şehri üzerine kurulmuş durumda.