Bir Oyun Daha
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Challengers'ta Tamer Yeşildağ'dan Hız Denemeleri
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Challengers’ın beşinci bölümüne Tamer Yeşildağ konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Challengers'ın beşinci bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin beşinci bölümünde Tamer Yeşildağ, Forza Horizon 5'teki sürati ile nefesleri kesiyor.
Forza Horizon 5, yarış oyunu tutkunlarının yıllardır takip ettiği serinin son üyesi. Aslen simülasyon temelli Forza Motorsport ile yola çıkan seri, eğlence odaklı Forza Horizon oyunları ile çok daha geniş kitlelere ulaştı. Forza Horizon 5'in geçtiği yarış dünyası ise kurgusal bir Meksika şehri üzerine kurulmuş durumda.
Başında uzun saatler geçirdiği Forza Horizon 5'te Tamer'e verdiğimiz görev, eleyici modda üç deneme sonunda bir şampiyonluğa ulaşmak. Bunun yanı sıra denemelerinden birinde aracını 10. seviyeye ulaştırmasını istedik. Bir joker hakkı da verdiğimiz Tamer'in görevleri başarıp başaramadığını aşağıdan izleyebilirsin!
Tamer Yeşildağ kimdir?
Tamer Yeşildağ, 16 Haziran 1985 tarihinde dünyaya geldi. Uzun yıllardır oyunlar üzerine içerik üreten Tamer, Turuncu Levye ve Oyun Delisi çatısı altında içerik ürettikten sonra kendi adını taşıyan (TAMER) YouTube kanalını açtı. Yeni kanalına ilk videosunu 4 Ocak 2020 tarihinde yükleyen Tamer'in 500 binin üzerinde abonesi bulunuyor.