Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
OYUN
XANTARES'ten Challengers'ta Şov
Red Bull Gamerszon'un Challengers serisine konuk olan XANTARES'e görev yetiştiremedik.
Red Bull’un oyun içerikli YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Challengers devam ediyor. Oyun dünyasının ünlü isimlerine birbirinden zorlu görevlerin verildiği seride ikinci sezonun ikinci bölümüne İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş konuk oldu.
Türkiye'nin espor sahnesindeki en önemli isimlerinden biri olan XANTARES, Space Soldiers ve BIG takımları ile büyük başarılara imza atmıştı. XANTARES an itibariyle Ağustos 2021'de kadrosuna dahil olduğu Eternal Fire için mücadele ediyor.
Challengers'ın ikinci sezonunun ikinci bölümüne konuk olan XANTARES'ten ilk olarak "XANTARES peek"in ortaya çıkış hikayesini dinledik. Ardından onun için zor olacağını tahmin ettiğimiz ancak fazlasıyla yanıldığımız bir görevi yapmasını istedik.
Monster Gaming Notebook'ta CS:GO'yu açtık ve XANTARES'ten üç Takım Ölüm Maçı oynayıp 50 "no scope awp kill" almasını istedik. XANTARES daha ilk maçta 90'ı bulunca bu kez kalan iki maçta R8 Revolver ile 50 kill almasını istedik. Sonucu aşağıda izleyebilirsin.