Bir Oyun Daha
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OYUN
Challengers, Red Bull GamerSZon YouTube Kanalında Yayında!
Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri Challengers ile oyunculuk yeteneklerini sınıyor.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da yepyeni bir seri başladı. Challengers serisinde Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri bilgisayar başına geçiyor ve en sevdikleri oyunlardan birinde zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyorlar. Bu görev kimi zaman PUBG: Battlegrounds’ta 15 rakibi ortadan kaldırmak, kimi zaman NBA 2K22'de 35 üçlük atmak oluyor.
Sekiz bölümlük Challengers serisinde Alper Biçen, Batuhan Bozkan, Buğra Kazancı, Cem “Mithrain” Karakoç, Enis Kirazoğlu, Gözde “miafitz” Demiral, Pelin “pqueen” Baynazoğlu ve Tamer Yeşildağ bilgisayar başında olacak. Bu isimleri zorlu görevlerin beklediği oyunlar ise Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Forza Horizon 5, Minecraft, NBA 2K22, PUBG: Battlegrounds The Sims 4 ve The Witcher 3: Wild Hunt.
Red Bull GamerSZon'daki Challengers serisinin tüm bölümlerini, ayrıca oyunlar ve konuklar ile ilgili içeriklerin tamamını bu sayfadan takip edebilirsin.
Challengers #1
Challengers'ın ilk bölümüne Cem "Mithrain" Karakoç konuk oldu ve PUBG: Battlegrounds'ta kendisine verilen görevleri yerine getirmek için bilgisayar başına geldi.