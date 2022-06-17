Bir Oyun Daha
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OYUN
Red Bull Gamerszon’dan Bilgi Yarışması
Oyun dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin bilgisini konuşturduğu Good Game Show başladı.
Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da yepyeni bir seri başladı. Oyun dünyasının ünlü isimlerini karşı karşıya getiren Good Game Show, Enis Kirazoğlu’nun sunumuyla konukların oyunlara dair bilgilerini sınıyor.
Good Game Show’da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yarışmaya renk katan detayların biri de takımların farklı jokerler ile gidişata yön verebilmesi.
Takımlar dört jokerden seçtikleri ikişer tanesini yarışma boyunca kullanabiliyor. Cheat Code ile cevap verme hakkı rakipten çalınıyor, Red Bull takıma +15 can veriyor, Kılıç rakibe verilen hasarı ikiye katlıyor, Bomba ise doğru cevapta rakibe ya da yanlış cevapta kullanan takıma üç kat hasar veriyor.
Good Game Show’un ilk etabı bir bilgi yarışması. Sorulan sorulara ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takımın canından gidiyor. Yüksek Çözünürlük adındaki ikinci etapta ekrana pikselli görseller geliyor, her geçen saniye görsellerin çözünürlüğü artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor.
Teamplay adındaki üçüncü etapta her konuk hakkında sorular soruluyor ve aynı takımdaki konuklar sorulara aynı cevabı vererek birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermeye çalışıyorlar. Dördüncü ve son etap ise verilen her bir kategori için en fazla sayıda tahmini hangi takımın yapabileceği üzerine.
Good Game Show 1. Bölüm
Good Game Show'un birinci bölümüne Kırmızı Takım'da Efe Uygaç ve Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen), Mavi Takım'da Çağrı Ergün ve Ferit " wtcN " Karakaya konuk oldu. Konuklardan ziyade yarışmayı sunan Enis Kirazoğlu'nun zor anlar yaşadığı bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.