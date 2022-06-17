Red Bull Gamerszon’dan Bilgi Yarışması

, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yarışmaya renk katan detayların biri de takımların farklı jokerler ile gidişata yön verebilmesi.

Good Game Show’da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken , doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yarışmaya renk katan detayların biri de takımların farklı jokerler ile gidişata yön verebilmesi.

Good Game Show’da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken , doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yarışmaya renk katan detayların biri de takımların farklı jokerler ile gidişata yön verebilmesi.

yarışma boyunca kullanabiliyor. Cheat Code ile cevap verme hakkı rakipten çalınıyor, Red Bull takıma +15 can veriyor, Kılıç rakibe verilen hasarı ikiye katlıyor, Bomba ise doğru cevapta rakibe ya da yanlış cevapta kullanan takıma üç kat hasar veriyor.

Takımlar dört jokerden seçtikleri ikişer tanesini yarışma boyunca kullanabiliyor. Cheat Code ile cevap verme hakkı rakipten çalınıyor, Red Bull takıma +15 can veriyor, Kılıç rakibe verilen hasarı ikiye katlıyor, Bomba ise doğru cevapta rakibe ya da yanlış cevapta kullanan takıma üç kat hasar veriyor.

Takımlar dört jokerden seçtikleri ikişer tanesini yarışma boyunca kullanabiliyor. Cheat Code ile cevap verme hakkı rakipten çalınıyor, Red Bull takıma +15 can veriyor, Kılıç rakibe verilen hasarı ikiye katlıyor, Bomba ise doğru cevapta rakibe ya da yanlış cevapta kullanan takıma üç kat hasar veriyor.

Good Game Show’un ilk etabı bir bilgi yarışması . Sorulan sorulara ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takımın canından gidiyor. Yüksek Çözünürlük adındaki ikinci etapta ekrana pikselli görseller geliyor, her geçen saniye görsellerin çözünürlüğü artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor.

Good Game Show’un ilk etabı bir bilgi yarışması . Sorulan sorulara ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takımın canından gidiyor. Yüksek Çözünürlük adındaki ikinci etapta ekrana pikselli görseller geliyor, her geçen saniye görsellerin çözünürlüğü artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor.