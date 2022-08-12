Bir Oyun Daha
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Good Game Show'un Altıncı Bölümü Yayında!
Red Bull Gamerszon'un bilgi yarışması formatındaki serisi Good Game Show'un altıncı bölümü yayında.
Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Good Game Show'un altıncı bölümü yayına girdi. Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla renklenen serinin bu bölümündeki sorular, konukların ortak uzmanlık alanı olan League of Legends'tan geldi.
Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Altıncı bölüme Caner “Jhonnie” Güngörür, Dora “Stratera” Özsoy, Kaan Kural ve Koray “Naru” Bıçak konuk oldu.
Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Red Bull kullanıldığı zaman takıma +15 can veriyor, Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Kronometre cevap verme sürecinde ekstra zaman sağlıyor, Kalkan ise can kaybını engellemeye yarıyor.
Altıncı bölümün ilk etabı Oyun Replikleri’nde takımlara League of Legends replikleri söyleniyor ve bu repliklerin hangi karaktere ait olduğu tahmin ediliyor. İkinci etap On Air'da yarışmacıların kulakları test ediliyor, stüdyoda oyun müzikleri çalıyor ve bu müziklerin hangi oyuna ait olduğu tahmin ediliyor.
Üçüncü etabın adı Build Order ve bu etapta ekrana farklı oyun isimleri veriliyor, takımlar bu oyunları kronolojik olarak doğru sıraya sokmaya çalışıyor. Bölümün son etabı Son Harf’te ise League of Legends evrenindeki herhangi bir şey söyleniyor ve takımlar sırasıyla son harften başka bir şey bulmaya çalışıyor.
Good Game Show 6. Bölüm
Good Game Show'un altıncı bölümüne Kırmızı Takım'da Caner “Jhonnie” Güngörür ve Koray “Naru”Bıçak, Mavi Takım'da Dora “Stratera” Özsoy ve Kaan Kural konuk oldu. Dört etaptan oluşan bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.