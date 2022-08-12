Good Game Show'un Altıncı Bölümü Yayında!

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Altıncı bölüme

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Altıncı bölüme Caner “Jhonnie” Güngörür , Dora “Stratera” Özsoy , Kaan Kural ve Koray “Naru” Bıçak konuk oldu.

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Altıncı bölüme Caner “Jhonnie” Güngörür , Dora “Stratera” Özsoy , Kaan Kural ve Koray “Naru” Bıçak konuk oldu.

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Red Bull kullanıldığı zaman takıma +15 can veriyor, Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Kronometre cevap verme sürecinde ekstra zaman sağlıyor, Kalkan ise can kaybını engellemeye yarıyor.

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Red Bull kullanıldığı zaman takıma +15 can veriyor, Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Kronometre cevap verme sürecinde ekstra zaman sağlıyor, Kalkan ise can kaybını engellemeye yarıyor.