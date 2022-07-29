Good Game Show'un Beşinci Bölümü Yayında!

Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon ’da Good Game Show'un beşinci bölümü yayına girdi. Birbirinden ünlü isimleri karşı karşıya getiren seride, Enis Kirazoğlu ’nun sunumuyla konukların oyunlara dair bilgileri sınanıyor.

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Beşinci bölüme Ceyda Albayram , Doğan Kabak , Fırat Albayram ve Mendebur Lemur konuk oldu.

Konuklar Fırat Albayram, Ceyda Albayram, Mendebur Lemur ve Doğan Kabak © Nuri Yılmazer

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Jackpot sorunun cevabını bilemeyen rakip takıma hasar veriyor, Para Kasası sorulan sorular için Enis Kirazoğlu'ndan ipucu alma hakkı tanıyor, Red Bull takıma +15 can veriyor, Cheat Code ise cevap verme hakkını rakipten çalmaya yarıyor.

Beşinci bölümün ilk etabı Bilgi Sorusu ve bu etapta sorulan soruya ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takıma 5 puan hasar veriyor. İkinci etap Teamplay 'de her konuk hakkında sorular soruluyor ve aynı takımdaki konuklar sorulara aynı cevabı vererek birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermeye çalışıyorlar.

Bazı sorular yarışmacıları epey zorladı! © Nuri Yılmazer

Üçüncü etap Yüksek Çözünürlük adını taşıyor, bu etapta ekrana pikselli görseller geliyor ve görsellerin çözünürlüğü her geçen saniye artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor. Dördüncü ve son etap olan Müzayede ise verilen her bir kategori için en fazla sayıda tahmini hangi takımın yapabileceği üzerine.

Good Game Show 5. Bölüm

Good Game Show'un beşinci bölümüne Kırmızı Takım'da Ceyda Albayram ve Fırat Albayram , Mavi Takım'da Doğan Kabak ve Mendebur Lemur konuk oldu. Dört etaptan oluşan bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.