Good Game Show'un Dördüncü Bölümü Yayında!

Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon ’da Good Game Show'un dördüncü bölümü yayına girdi. Birbirinden ünlü isimleri karşı karşıya getiren seride, Enis Kirazoğlu ’nun sunumuyla konukların oyunlara dair bilgileri sınanıyor.

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Dördüncü bölüme Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Necati Akçay ve Tamer Yeşildağ konuk oldu.

Üst üste gelen yanlış cevaplar sonrası Enis Kirazoğlu © Red Bull

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Red Bull takıma +15 can veriyor, Para Kasası sorulan sorular için Enis Kirazoğlu'ndan ipucu alma hakkı tanıyor, Kronometre cevap verme sürecinde ekstra zaman sağlıyor, Kalkan ise karşı takımın verdiği can kaybını engellemeye yarıyor.

Dördüncü bölümün ilk etabı Bilgi Sorusu ve bu etapta sorulan soruya ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takıma 5 puan hasar veriyor. İkinci etap On Air 'da yarışmacıların kulakları test ediliyor, stüdyoda oyun müzikleri çalıyor ve takımlar bu müziklerin hangi oyuna ait olduğunu bilmeye çalışıyor.

Oyun repliklerine hangi takım daha hakim dersin? © Red Bull

Üçüncü etap Yüksek Çözünürlük adını taşıyor, bu etapta ekrana pikselli görseller geliyor ve görsellerin çözünürlüğü her geçen saniye artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor. Son etapta ise takımlara oyun replikleri söyleniyor ve bu repliklerin hangi oyuna ait olduğu tahmin ediliyor.

Good Game Show 4. Bölüm

Good Game Show'un dördüncü bölümüne Kırmızı Takım'da Buğra Kazancı ve Tamer Yeşildağ , Mavi Takım'da Gözde Demiral ve Necati Akçay konuk oldu. Dört etaptan oluşan bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.