Bir Oyun Daha
© Nuri Yılmazer
OYUN
Good Game Show'un Yedinci Bölümü Yayında!
Red Bull Gamerszon'un bilgi yarışması formatındaki serisi Good Game Show'un yedinci bölümü yayında.
Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Good Game Show'un yedinci bölümü yayına girdi. Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla renklenen serinin bu bölümü FUT Esports çatısı altında omuz omuza veren isimleri karşı karşıya getirdi.
Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Yedinci bölüme Ege Arseven, İsmail "Isopowerr" Can Yerinde, Sezer Zenbil ve Tuna Yurdakul konuk oldu.
Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Red Bull kullanıldığı zaman takıma +15 can veriyor, Kalkan can kaybını engellemeye yarıyor, Bomba doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı üç katına çıkarıyor, Jackpot ise sorunun cevabını bilemeyen rakip takıma hasar veriyor.
Yedinci bölümün ilk etabı Bilgi Sorusu ve bu etapta sorulan soruya ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takıma 5 puan hasar veriyor. İkinci etap Yüksek Çözünürlük'te ekrana pikselli görseller geliyor ve görsellerin çözünürlüğü her geçen saniye artarken takımlar oyunu tahmin etmeye çalışıyor.
Üçüncü etap Müzayede'de verilen her bir kategori için en fazla sayıda tahmini hangi takımın yapabileceği üzerine bahis dönüyor. Son etap Teamplay'de ise her konuk hakkında sorular soruluyor ve aynı takımdaki konuklar sorulara aynı cevabı vererek birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermeye çalışıyorlar.
Good Game Show 7. Bölüm
Good Game Show'un yedinci bölümüne Kırmızı Takım'da İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ve Sezer Zenbil, Mavi Takım'da Ege Arseven ve Tuna Yurdakul konuk oldu. Dört etaptan oluşan bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.