Good Game Show'un Yedinci Bölümü Yayında!

Üçüncü etap

Müzayede

'de verilen her bir kategori için en fazla sayıda tahmini hangi takımın yapabileceği üzerine bahis dönüyor. Son etap

Teamplay

'de ise her konuk hakkında sorular soruluyor ve aynı takımdaki konuklar sorulara aynı cevabı vererek birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını göstermeye çalışıyorlar.