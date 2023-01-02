Good Game Show Yılbaşı Özel Bölümü Yayında!

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Bu özel bölüme

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Bu özel bölüme Baran Kuş , Eray Can Özkenar , İsmail "Ebonivon" Dalgıç , Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran konuk oldu.

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Bu özel bölüme Baran Kuş , Eray Can Özkenar , İsmail "Ebonivon" Dalgıç , Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran konuk oldu.

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Bomba doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı üç katına çıkarıyor, Para Kesesi sorular için ipucu alma hakkı tanıyor, Cheat Code ise cevap verme hakkını rakipten çalmaya yarıyor.

Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Bomba doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı üç katına çıkarıyor, Para Kesesi sorular için ipucu alma hakkı tanıyor, Cheat Code ise cevap verme hakkını rakipten çalmaya yarıyor.