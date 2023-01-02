Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
OYUN
Good Game Show Yılbaşı Özel Bölümü Yayında!
Red Bull Gamerszon'un bilgi yarışması formatındaki serisi Good Game Show'un yılbaşı özel bölümü yayında.
Red Bull’un oyun odaklı ve birbirinden eğlenceli formatlara sahip serilerin yer aldığı YouTube kanalı Red Bull Gamerszon’da Good Game Show'un yılbaşı özel bölümü yayına girdi. Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla renklenen serinin bu bölümünde oyun yayıncılığı dünyasının tanınmış isimlerinden dördü karşı karşıya geldi.
Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Bu özel bölüme Baran Kuş, Eray Can Özkenar, İsmail "Ebonivon" Dalgıç, Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran konuk oldu.
Yeni bölüme takımlar isimlerini çekerek ve ikişer joker seçerek başladı. Kılıç doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı iki katına çıkarıyor, Bomba doğru cevapta karşı takıma verilen hasarı üç katına çıkarıyor, Para Kesesi sorular için ipucu alma hakkı tanıyor, Cheat Code ise cevap verme hakkını rakipten çalmaya yarıyor.
Yılbaşı özel bölümünün ilk etabı Bilgi Sorusu ve bu etapta sorulan soruya ilk olarak hangi takım doğru cevap verirse karşı takıma 10 puan hasar veriyor. İkinci etap olan Sesli Soru'da yarışmacıların kulakları test ediliyor, stüdyoda oyun müzikleri çalıyor ve takımlar bu müziklerin hangi oyuna ait olduğunu bilmeye çalışıyor.
Üçüncü etap Teamplay'de her konuk hakkında sorular soruluyor ve aynı takımdaki konuklar aynı cevabı vermeye çalışıyorlar. Son etap Yüksek Çözünürlük'te ise ekrana pikselli oyun görselleri geliyor ve görsellerin çözünürlüğü her geçen saniye artarken takımlar oyunun ismini tahmin etmeye çalışıyor.
Good Game Show Yılbaşı Özel Bölüm
Good Game Show'un yılbaşı özel bölümüne Kırmızı Takım'da Eray Can Özkenar ve İsmail "Ebonivon" Dalgıç, Mavi Takım'da Baran Kuş ve Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran konuk oldu. Dört etaptan oluşan bu eğlenceli bölümü aşağıda izleyebilirsin.