Good Game Show Yılbaşı Özel Bölümü Yayında!

Good Game Show'da konuklar ikili takımlar halinde yarışıyorlar. Her takım yarışmaya 200 can ile başlarken, doğru bilinen sorular rakibin canından götürüyor ve günün sonunda daha fazla canı kalan galip geliyor. Bu özel bölüme Baran Kuş , Eray Can Özkenar , İsmail "Ebonivon" Dalgıç , Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran konuk oldu.