Hazal Nehir
© Barış Acarlı
OYUN

Hazal Nehir, Oyunlardaki Parkur Mekaniklerini Değerlendiriyor

Red Bull sporcusu Hazal Nehir, oyunlardaki parkur mekaniklerini izleyip yorumladı.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Hazal Nehir

Red Bull sporcuları arasına adını yazdıran ilk kadın parkur atleti olan Hazal'ı yakından tanıyalım.

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
Oyunlardaki mekanikler ne kadar gerçekçi? Bu sorunun cevabını Red Bull sporcularına sorduk. Red Bull Gamerszon’un yeni serisinde Red Bull sporcuları, oyunlarda yer alan ve uzmanı oldukları alanlara dair oynanış görüntülerini izleyerek değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Serinin ilk bölümüne profesyonel parkur atleti Hazal Nehir konuk oldu. Bugüne kadar Dominic Di Tommaso ile Kapalıçarşı’daki Grand Maze performansı dahil birçok parkur aksiyonu sergileyen Hazal Nehir’e parkur mekanikleri içeren oyunları izlettik ve görüşlerini sorduk.
Hazal Nehir

Hazal Nehir

© Barış Acarlı

Watch Dogs en gerçekçisiydi, sonra Mirror's Edge, en son da Assassin's Creed benim için
Hazal Nehir
Hazal Nehir’in oynanış görüntülerini izlediği popüler oyunlar Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Unity ve Mirror’s Edge Catalyst idi. Parkur mekaniklerinin yoğun olarak kullanıldığı oyunları izleyen Hazal Nehir, hareketleri analiz etti ve bunları gerçekçilik açısından yorumladı.

Bu haberin içinde

Hazal Nehir

Red Bull sporcuları arasına adını yazdıran ilk kadın parkur atleti olan Hazal'ı yakından tanıyalım.

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
OYUN
Bir Oyun Daha