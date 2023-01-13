Bir Oyun Daha
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Hazal Nehir, Oyunlardaki Parkur Mekaniklerini Değerlendiriyor
Red Bull sporcusu Hazal Nehir, oyunlardaki parkur mekaniklerini izleyip yorumladı.
Oyunlardaki mekanikler ne kadar gerçekçi? Bu sorunun cevabını Red Bull sporcularına sorduk. Red Bull Gamerszon’un yeni serisinde Red Bull sporcuları, oyunlarda yer alan ve uzmanı oldukları alanlara dair oynanış görüntülerini izleyerek değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Serinin ilk bölümüne profesyonel parkur atleti Hazal Nehir konuk oldu. Bugüne kadar Dominic Di Tommaso ile Kapalıçarşı’daki Grand Maze performansı dahil birçok parkur aksiyonu sergileyen Hazal Nehir’e parkur mekanikleri içeren oyunları izlettik ve görüşlerini sorduk.
Watch Dogs en gerçekçisiydi, sonra Mirror's Edge, en son da Assassin's Creed benim için
Hazal Nehir’in oynanış görüntülerini izlediği popüler oyunlar Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Unity ve Mirror’s Edge Catalyst idi. Parkur mekaniklerinin yoğun olarak kullanıldığı oyunları izleyen Hazal Nehir, hareketleri analiz etti ve bunları gerçekçilik açısından yorumladı.