Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Berk "Rip" Tepe

'un bu haftaki videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu

Program sonrasında Berk "Rip" Tepe ile Insert Can, profesyonel oyunculuk, Valorant ve oyunlar üzerine sohbet ettik. Çekimler sonrasında gerçekleştirilen bu sohbette sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk ile Insert Can Başladı!

Öncelikle hayatınızdan fedakarlık yapabiliyor olmanız lazım ve yeniliğe, kendinizi geliştirmeye her zaman açık olmanız gerekiyor. Dik başlı olmayın, herkesi dinleyin, bütün önerilere açık olun. Kendinizi geliştirmeyi hiçbir zaman bırakmayın, her şeyi izleyin, detayları öğrenin, neden yaptığını sorgulayın ve antrenman yapmaya devam edin.

