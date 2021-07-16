Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Berk "Rip" Tepe

İnanılmaz eğlenceliydi, sürekli oyun oynuyoruz, oyunlardan bahsediyoruz, hayatımdan bahsediyorum, sürekli bir rekabet içindeyim, çok güzeldi. Çok eğlendim, bir çekimde ilk defa bu kadar eğlendiğim oldu. Irmak Kazuk da çok samimi, onunla sohbet etmek çok güzeldi.

İnanılmaz eğlenceliydi, sürekli oyun oynuyoruz, oyunlardan bahsediyoruz, hayatımdan bahsediyorum, sürekli bir rekabet içindeyim, çok güzeldi. Çok eğlendim, bir çekimde ilk defa bu kadar eğlendiğim oldu. Irmak Kazuk da çok samimi, onunla sohbet etmek çok güzeldi.

İnanılmaz eğlenceliydi, sürekli oyun oynuyoruz, oyunlardan bahsediyoruz, hayatımdan bahsediyorum, sürekli bir rekabet içindeyim, çok güzeldi. Çok eğlendim, bir çekimde ilk defa bu kadar eğlendiğim oldu. Irmak Kazuk da çok samimi, onunla sohbet etmek çok güzeldi.