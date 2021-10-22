Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Ceren "LunaSpia" Pektaş

Ceren "LunaSpia" Pektaş: Yayınlarımda daha çok oyun oynasam da IRL yapmaya da özen gösteriyorum çünkü insanlar sohbet etmeyi seviyorlar. Bire bir sohbet tarzında olmasa da hemen bir konu açıp, herkesin fikirlerini alıp onları dinlemek bana da iyi geliyor, onlar da içlerini dökebiliyorlar, bu da bir bağ kurmamızı sağlıyor. Sosyal medyayı aktif tutuyorum, gerek Discord kanalım olsun, gerek Instagram olsun, gerek Twitter olsun, onlarla olabildiğince etkileşim halinde kalıyorum.