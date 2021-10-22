Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Ceren "LunaSpia" Pektaş

Ceren "LunaSpia" Pektaş kimdir?
Ceren "LunaSpia" Pektaş Röportajı
Yayıncılık kariyerin nasıl başladı? Gelecek için beklentilerin ve planların neler?
Çocukluğumdan beri bilgisayarda çok fazla oyun oynayan biriyim. Bir gün kardeşim dedi ki "Abla neden açmıyorsun?", ben de o gün bu gündür yayın açıyorum, iki yıl kadar oldu. Gelecekte alanımda yapabildiğim en iyi işleri yapabilmek ve daha sonra, çok ileri zamanlardan bahsediyorum, global çapta büyümek isterim.
Türkiye’de ve dünyada oyun yayıncılığının geleceğini nasıl görüyorsun?
Ülkemiz için de, dünya için de hızla gelişen bir sektör. Teknolojinin gelişmesi, insanların ilgisinin artması varolan düzeni daha da büyütüyor. Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum, 7'sinden 70'ine herkes ilgileniyor. Bu yüzden çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum.
Popüler bir yayıncı olarak aynı zamanda bir topluluk yöneticisi sayılırsın. Topluluğun ile daha iyi bir iletişim kurmak için neler yapıyorsun?
Yayınlarımda daha çok oyun oynasam da IRL yapmaya da özen gösteriyorum çünkü insanlar sohbet etmeyi seviyorlar. Bire bir sohbet tarzında olmasa da hemen bir konu açıp, herkesin fikirlerini alıp onları dinlemek bana da iyi geliyor, onlar da içlerini dökebiliyorlar, bu da bir bağ kurmamızı sağlıyor. Sosyal medyayı aktif tutuyorum, gerek Discord kanalım olsun, gerek Instagram olsun, gerek Twitter olsun, onlarla olabildiğince etkileşim halinde kalıyorum.
Yayınlarda en çok oynadığın oyun Valorant. Oyunu senin için bu kadar vazgeçilmez kılan özellikler neler?
Öncelikle oyunun rekabetçi olması benim için en önemli özellik, ben rekabetçi oyun düşkünüyüm. Valorant da buna ayrı bir boyut kattı, gerek yetenekler olsun, gerek güncellemeler olsun. Merakla bekliyoruz yeni ajan nasıl olacak, yeni harita nasıl olacak, bunlar ilgimi çekiyor. En sevdiğim oyun şu an için Valorant, öyle de kalacak herhalde :)
Valorant dışında oynamaktan en çok keyif aldığın oyun türleri ve oyunlar neler?
En çok rekabetçi oyunları oynamayı seviyorum ama hikayeli oyunlar, korku oyunları da oynuyorum. Önceliğim Valorant, CS de oynadım, PUBG de oynadım. Rekabet olan her oyunu seviyorum ama bir yayıncı olarak herkesin izlemek istediği oyunları da deniyor ve oynuyorum.