'un bu haftaki videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu

1993 yılında İstanbul’da doğan Dora, Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunu. Dora, 2014 yılında YouTube üzerinden League of Legends Origin hikayelerini anlattığı “Stratera” isimli kanalı açar. League of Legends konusunda ülkemizdeki en bilgili isimlerden biri olan Dora, Riot’ın düzenlediği League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde analiz masasında moderatörlük yapmakta. 2017’de kendi oyun stüdyosunu kuran Dora, 2019’da ilk mobil oyunu Viral Firar’ı, ardından Wordmoji isimli bulmaca oyununu ve son olarak da Blokk Defense isimli kule savunma oyunun çıkarttı.