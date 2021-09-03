Dora Özsoy: Her şeyiyle çok keyifli ikisi de. Mesela diğer yorumcularla beraber oyunun detaylarını konuşmak, ekstrem ve nerd bilgilere girmek, bunları izleyiciye aktarmak, o heyecanı ve bilgileri izleyicilerle paylaşmak... Gerçekten hazırlanma sürecinden yayın sürecine, yayın sonrasındaki şakalaşmaları, her şeyi ile çok keyifli ve çok sevdiğim bir iş.