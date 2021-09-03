Irmak Kazuk ve Dora Özsoy
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Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Dora Özsoy

Irmak Kazuk'un sunduğu ve Dora Özsoy'un konuk olduğu Insert Can'in dördüncü bölümü Red Bull GamerSZon'da yayında!
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un bu haftaki videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu Irmak Kazuk'un yaptığı programa katılan konuklar, farklı dönemlerin oyunlarını oynayarak kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışıyorlar.
Programın dördüncü bölümüne Türkiye espor sahnesinin ünlü ismi Dora Özsoy konuk oldu. Emektar oyuncu Irmak Kazuk'un sunumuyla eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, eski dönemden Galaga (1981) ve yeni dönemden Street Fighter V (2016) ile oyunlar konusundaki yeteneklerini kıyaslama şansı buldular.

Dora Özsoy kimdir?

1993 yılında İstanbul’da doğan Dora, Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunu. Dora, 2014 yılında YouTube üzerinden League of Legends Origin hikayelerini anlattığı “Stratera” isimli kanalı açar. League of Legends konusunda ülkemizdeki en bilgili isimlerden biri olan Dora, Riot’ın düzenlediği League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde analiz masasında moderatörlük yapmakta. 2017’de kendi oyun stüdyosunu kuran Dora, 2019’da ilk mobil oyunu Viral Firar’ı, ardından Wordmoji isimli bulmaca oyununu ve son olarak da Blokk Defense isimli kule savunma oyunun çıkarttı.
Irmak Kazuk ve Dora Özsoy keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Irmak Kazuk ve Dora Özsoy keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
© Red Bull
Program sonrasında Dora Özsoy ile Insert Can, oyunlar, yayıncılık ve oyun yapımcılığı üzerine sohbet ettik. Çekimler sonrasında gerçekleştirilen bu sohbette sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Dora Özsoy Röportajı

Programın formatını nasıl buldun?

Dora Özsoy: Formata bayıldım, çok eğlenceliydi. Zaten 80’lerden gelen arcade oyunları, her tarafta ışıklar, çok keyifli bir ortamdı. Gerçekten acayip zevk aldım çünkü çok yaratıcı bir atmosferdi her şeyden öte.

Yıllardır yayıncılık yapan biri olarak Türkiye’de yayıncılığın gelişimi hakkında neler söylersin?

Dora Özsoy: Çeşitliliğin artması çok güzel oldu. Türkiye’de farklı oyun türlerine ilgi duyan ve bu farklı oyun türlerini seven insanlara hitap eden farklı içerik üreticileri var. Kimi konsol oyunu oynuyor, kimi strateji oyunu oynuyor, kimi kart oyunu. Alanında özelleşen ve ustalaşan kişiler çok geniş bir yelpaze oluşturdular ve keyifli bir ortama evrildi bence.

Ağırlıklı olarak Riot Games oyunları oynadığını biliyoruz. Bunların dışında sevdiğin türler ve oyunlar neler?

Dora Özsoy: Özellikle strateji oyunlarını seviyorum, chill oyunları seviyorum, mobil oyunları seviyorum. Yayın dışında kendime ayırdığım vakitlerde oynadığım farklı oyunlar mevcut. Özellikle sakin bir strateji oyunu ise, hayatta kalmalı ve şehir kurmalı bir şey ise genelde beni yakalar.

Kariyerinin önemli bir kısmını da sunuculuk ve yorumculuk oluşturuyor. Sunuculuk ve yorumculuk yapmanın keyifli yanları neler?

Dora Özsoy: Her şeyiyle çok keyifli ikisi de. Mesela diğer yorumcularla beraber oyunun detaylarını konuşmak, ekstrem ve nerd bilgilere girmek, bunları izleyiciye aktarmak, o heyecanı ve bilgileri izleyicilerle paylaşmak... Gerçekten hazırlanma sürecinden yayın sürecine, yayın sonrasındaki şakalaşmaları, her şeyi ile çok keyifli ve çok sevdiğim bir iş.

Uzun süredir başında olduğun kendi oyun stüdyon mevcut. Şu sıralar ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsun?

Dora Özsoy: Biz bugüne kadar hep mobil oyun yapıyorduk fakat artık seviye atlamaya karar verdik. Beş mobil oyun yaptıktan sonra bu tecrübemizden faydalanarak bilgisayar oyunu yapmaya karar verdik. Şu an bütün çabamızı buraya aktarıyoruz. Beş tane mobil oyunumuzu bitirip ilk defa bilgisayara oyun çıkaracağız ve açıkçası Türkiye’de uluslararasına hitap eden, kaliteli bilgisayar oyunları yapan bir firma olmak istiyoruz.

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