Dora Özsoy kimdir?
Dora Özsoy Röportajı
Programın formatını nasıl buldun?
Formata bayıldım, çok eğlenceliydi. Zaten 80’lerden gelen arcade oyunları, her tarafta ışıklar, çok keyifli bir ortamdı. Gerçekten acayip zevk aldım çünkü çok yaratıcı bir atmosferdi her şeyden öte.
Yıllardır yayıncılık yapan biri olarak Türkiye’de yayıncılığın gelişimi hakkında neler söylersin?
Çeşitliliğin artması çok güzel oldu. Türkiye’de farklı oyun türlerine ilgi duyan ve bu farklı oyun türlerini seven insanlara hitap eden farklı içerik üreticileri var. Kimi konsol oyunu oynuyor, kimi strateji oyunu oynuyor, kimi kart oyunu. Alanında özelleşen ve ustalaşan kişiler çok geniş bir yelpaze oluşturdular ve keyifli bir ortama evrildi bence.
Ağırlıklı olarak Riot Games oyunları oynadığını biliyoruz. Bunların dışında sevdiğin türler ve oyunlar neler?
Özellikle strateji oyunlarını seviyorum, chill oyunları seviyorum, mobil oyunları seviyorum. Yayın dışında kendime ayırdığım vakitlerde oynadığım farklı oyunlar mevcut. Özellikle sakin bir strateji oyunu ise, hayatta kalmalı ve şehir kurmalı bir şey ise genelde beni yakalar.
Kariyerinin önemli bir kısmını da sunuculuk ve yorumculuk oluşturuyor. Sunuculuk ve yorumculuk yapmanın keyifli yanları neler?
Her şeyiyle çok keyifli ikisi de. Mesela diğer yorumcularla beraber oyunun detaylarını konuşmak, ekstrem ve nerd bilgilere girmek, bunları izleyiciye aktarmak, o heyecanı ve bilgileri izleyicilerle paylaşmak... Gerçekten hazırlanma sürecinden yayın sürecine, yayın sonrasındaki şakalaşmaları, her şeyi ile çok keyifli ve çok sevdiğim bir iş.
Uzun süredir başında olduğun kendi oyun stüdyon mevcut. Şu sıralar ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsun?
Biz bugüne kadar hep mobil oyun yapıyorduk fakat artık seviye atlamaya karar verdik. Beş mobil oyun yaptıktan sonra bu tecrübemizden faydalanarak bilgisayar oyunu yapmaya karar verdik. Şu an bütün çabamızı buraya aktarıyoruz. Beş tane mobil oyunumuzu bitirip ilk defa bilgisayara oyun çıkaracağız ve açıkçası Türkiye’de uluslararasına hitap eden, kaliteli bilgisayar oyunları yapan bir firma olmak istiyoruz.