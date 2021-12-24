Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Enis Kirazoğlu

Enis Kirazoğlu: Bir numaralı oyun Mount & Blade, tavsiye edeceğim en büyük Türk oyunu o, eğer kalite oyun arıyor ve oynamak istiyorlarsa onu tavsiye edebilirim direkt olarak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim; eğer Türkiye’de bir geliştiriciysen ve örnek almak için Türk yapımlarına bakmak istiyorsan neler yapılıyor diye, bakmana gerek yok çünkü bu piyasa global rekabet alanı içerisinde olan bir piyasa. Yani senin bir oyun yaparken Türk geliştirici olarak diğer rakip Türk oyunlarına bakmana gerek yok, tüm dünyadaki oyunlara bakman gerekiyor. O yüzden eğer böyle bir geliştirici vasfınız varsa ve bir şeyler geliştirmek istiyorsanız benim bir numaralı tavsiyem şu olur; dünyada sizin türünüzde çıkan bağımsızlara bakın. Çünkü dünyanın dört bir yanında bir sürü oyun geliştiriliyor, bunları analiz edin, neler yapmışlar, onları bir tespit edin.