Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Enis Kirazoğlu

Enis Kirazoğlu kimdir?
Enis Kirazoğlu Röportajı
Türkiye’de oyun sektörünün dünü, bugünü, yarını hakkında neler söylemek istersin?
Dünden bugüne gelişti bayağı sektör aslında, pozitif anlamda bir gelişim var. Özellikle mobil oyun piyasası ülkemizde haldır haldır giden bir piyasa halinde. Dünyaya kafa tutacak firmalarımız çıktı mobilde. Zaten yatırım da aldılar, çok fazla haber de çıktı bununla alakalı. İşin mobil tarafına baktığımızda Türk oyun sektörü çok çok iyi durumda ancak diğer tarafta, PC ve konsol oyunculuğu anlamında hala kat etmemiz gereken yol var. Henüz Türk yapımları olarak orada bir ağırlık koyamadık ama ilerleyen yıllarda o da olacak. Yapımcı tarafından baktığım zaman düne göre daha iyi görüyorum oyun sektörümüzü, oyuncu tarafında ise en büyük sıkıntımız ekonomik sıkıntı. Oyunlara erişimle ilgili problemlerimiz var, yoksa gençlerimizin birçoğu yeni oyunlar keşfetmek istiyorlar ancak ekonomik olarak henüz ayak uydurabilecek seviyede değiliz dünyadaki yakın teknolojik gelişmelere ve umarım o taraf da ilerleyen yıllarda bizim için çözülür.
Türkiye’de oyun yapımcılığının gelişimi hakkında neler düşünüyorsun? Tavsiye edebileceğin başlıca Türk yapımı oyunlar neler?
Bir numaralı oyun Mount & Blade, tavsiye edeceğim en büyük Türk oyunu o, eğer kalite oyun arıyor ve oynamak istiyorlarsa onu tavsiye edebilirim direkt olarak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim; eğer Türkiye’de bir geliştiriciysen ve örnek almak için Türk yapımlarına bakmak istiyorsan neler yapılıyor diye, bakmana gerek yok çünkü bu piyasa global rekabet alanı içerisinde olan bir piyasa. Yani senin bir oyun yaparken Türk geliştirici olarak diğer rakip Türk oyunlarına bakmana gerek yok, tüm dünyadaki oyunlara bakman gerekiyor. O yüzden eğer böyle bir geliştirici vasfınız varsa ve bir şeyler geliştirmek istiyorsanız benim bir numaralı tavsiyem şu olur; dünyada sizin türünüzde çıkan bağımsızlara bakın. Çünkü dünyanın dört bir yanında bir sürü oyun geliştiriliyor, bunları analiz edin, neler yapmışlar, onları bir tespit edin.
Dünyada oyun sektörünün gidişatını nasıl görüyorsun?
Şu anda şöyle bir trend var; eskiden büyük firmalardan çok daha sık oyun gelirdi, küçük küçük yapımlar gelirdi, artık büyük yapımcılar çok uzun sürede geliştirilen oyunlar üzerine odaklanmaya başladılar. Oyun yapım süreleri çok uzadı, bir oyun eskiden iki yılda geliştirilir ve daha küçük çaplı olurken, şimdi çok daha büyük oyunlar yapma ihtiyacı hissediyor firmalar. Çok daha büyük oyun yapmak da çok daha büyük maliyet ve risk getiriyor beraberinde. Bu sebepten yakın zamanda oyun sektöründe köklü değişiklikler olmasını bekliyorum, oyun yapımıyla alakalı devrimsel değişiklikler olacağını düşünüyorum.
Kendi YouTube kanalını açmaya nasıl karar verdin? 1 milyon aboneye ulaşacağını hayal etmiş miydin?
Hayal etmemiştim ya, öyle bir hayalim olmamıştı, yani 1 milyon abonem olur diye hiç düşünmedim açıkçası. Kendi YouTube kanalımı da bir şirket altında çalışmaktansa kendimce biraz daha özgür, kafam estiği şekilde bir şeyler yapmanın daha rahat olacağını düşündüğüm için açtım. Daha özgür bir hareket alanım olacaktı, ondan açtım ama öyle ciddi bir hedefim veya ciddi bir abone sayı beklentim yoktu, zamanla ulaşınca mutlu oldum tabii.
Issız bir adaya düşecek olsan yanına alacağın üç oyun hangileri olur?
Bir tanesinin kesin uzun bir oyun olması lazım, Football Manager’ı alırım, sabaha kadar oynarsın, üç ay, beş ay, 10 ay oynanır. Onun dışında The Witcher 3’ü alırım, adettendir. Bir de Minecraft alırım ya, oynarım uzun uzun, bitmiyor ki sonuçta.