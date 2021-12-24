Enis Kirazoğlu ve Irmak Kazuk
© Özkan Taşkıran
OYUN

Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Enis Kirazoğlu

Irmak Kazuk'un sunduğu ve Enis Kirazoğlu'nun konuk olduğu Insert Can'in dokuzuncu bölümü Red Bull GamerSZon'da yayında!
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un bu haftaki videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu Irmak Kazuk'un yaptığı programa katılan konuklar, farklı dönemlerin oyunlarını oynayarak kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışıyorlar.
Programın dokuzuncu bölümüne hazırladığı oyun içerikleri ile tanınan Enis Kirazoğlu konuk oldu. Emektar oyuncu Irmak Kazuk'un sunumuyla eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, eski dönemden Rolling Thunder (1986) ve yeni dönemden Tekken 7 (2015) ile oyunlar konusundaki yeteneklerini kıyaslama şansı buldular.

Enis Kirazoğlu kimdir?

1989 doğumlu Enis Kirazoğlu'nu uzun süredir ürettiği oyun içerikleriyle tanıyoruz. Turuncu Levye ve Oyungezer gibi önemli oyun mecralarından sonra şu anda kendi ismiyle açtığı YouTube ve Twitch kanallarında içerikler üretiyor ve Multiplayer'ın genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Kendi YouTube kanalında 1 milyon aboneye ulaşan Enis'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Irmak Kazuk ve Enis Kirazoğlu
Irmak Kazuk ve Enis Kirazoğlu
© Özkan Taşkıran

Enis Kirazoğlu Röportajı

Program sonrasında Enis Kirazoğlu ile Türk oyun sektörü, Türkiye'de oyun yapımcılığı ve dünyada oyun sektörünün gidişatı üzerine sohbet ettik. Sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Türkiye’de oyun sektörünün dünü, bugünü, yarını hakkında neler söylemek istersin?

Enis Kirazoğlu: Dünden bugüne gelişti bayağı sektör aslında, pozitif anlamda bir gelişim var. Özellikle mobil oyun piyasası ülkemizde haldır haldır giden bir piyasa halinde. Dünyaya kafa tutacak firmalarımız çıktı mobilde. Zaten yatırım da aldılar, çok fazla haber de çıktı bununla alakalı. İşin mobil tarafına baktığımızda Türk oyun sektörü çok çok iyi durumda ancak diğer tarafta, PC ve konsol oyunculuğu anlamında hala kat etmemiz gereken yol var. Henüz Türk yapımları olarak orada bir ağırlık koyamadık ama ilerleyen yıllarda o da olacak. Yapımcı tarafından baktığım zaman düne göre daha iyi görüyorum oyun sektörümüzü, oyuncu tarafında ise en büyük sıkıntımız ekonomik sıkıntı. Oyunlara erişimle ilgili problemlerimiz var, yoksa gençlerimizin birçoğu yeni oyunlar keşfetmek istiyorlar ancak ekonomik olarak henüz ayak uydurabilecek seviyede değiliz dünyadaki yakın teknolojik gelişmelere ve umarım o taraf da ilerleyen yıllarda bizim için çözülür.

Türkiye’de oyun yapımcılığının gelişimi hakkında neler düşünüyorsun? Tavsiye edebileceğin başlıca Türk yapımı oyunlar neler?

Enis Kirazoğlu: Bir numaralı oyun Mount &amp; Blade, tavsiye edeceğim en büyük Türk oyunu o, eğer kalite oyun arıyor ve oynamak istiyorlarsa onu tavsiye edebilirim direkt olarak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim; eğer Türkiye’de bir geliştiriciysen ve örnek almak için Türk yapımlarına bakmak istiyorsan neler yapılıyor diye, bakmana gerek yok çünkü bu piyasa global rekabet alanı içerisinde olan bir piyasa. Yani senin bir oyun yaparken Türk geliştirici olarak diğer rakip Türk oyunlarına bakmana gerek yok, tüm dünyadaki oyunlara bakman gerekiyor. O yüzden eğer böyle bir geliştirici vasfınız varsa ve bir şeyler geliştirmek istiyorsanız benim bir numaralı tavsiyem şu olur; dünyada sizin türünüzde çıkan bağımsızlara bakın. Çünkü dünyanın dört bir yanında bir sürü oyun geliştiriliyor, bunları analiz edin, neler yapmışlar, onları bir tespit edin.

Dünyada oyun sektörünün gidişatını nasıl görüyorsun?

Enis Kirazoğlu: Şu anda şöyle bir trend var; eskiden büyük firmalardan çok daha sık oyun gelirdi, küçük küçük yapımlar gelirdi, artık büyük yapımcılar çok uzun sürede geliştirilen oyunlar üzerine odaklanmaya başladılar. Oyun yapım süreleri çok uzadı, bir oyun eskiden iki yılda geliştirilir ve daha küçük çaplı olurken, şimdi çok daha büyük oyunlar yapma ihtiyacı hissediyor firmalar. Çok daha büyük oyun yapmak da çok daha büyük maliyet ve risk getiriyor beraberinde. Bu sebepten yakın zamanda oyun sektöründe köklü değişiklikler olmasını bekliyorum, oyun yapımıyla alakalı devrimsel değişiklikler olacağını düşünüyorum.

Kendi YouTube kanalını açmaya nasıl karar verdin? 1 milyon aboneye ulaşacağını hayal etmiş miydin?

Enis Kirazoğlu: Hayal etmemiştim ya, öyle bir hayalim olmamıştı, yani 1 milyon abonem olur diye hiç düşünmedim açıkçası. Kendi YouTube kanalımı da bir şirket altında çalışmaktansa kendimce biraz daha özgür, kafam estiği şekilde bir şeyler yapmanın daha rahat olacağını düşündüğüm için açtım. Daha özgür bir hareket alanım olacaktı, ondan açtım ama öyle ciddi bir hedefim veya ciddi bir abone sayı beklentim yoktu, zamanla ulaşınca mutlu oldum tabii.

Issız bir adaya düşecek olsan yanına alacağın üç oyun hangileri olur?

Enis Kirazoğlu: Bir tanesinin kesin uzun bir oyun olması lazım, Football Manager’ı alırım, sabaha kadar oynarsın, üç ay, beş ay, 10 ay oynanır. Onun dışında The Witcher 3’ü alırım, adettendir. Bir de Minecraft alırım ya, oynarım uzun uzun, bitmiyor ki sonuçta.

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