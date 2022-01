Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Koray "Naru" Bıçak

Koray "Naru" Bıçak: Oyunu bu kadar popüler yapan şey oyunun basit olması. Aslında oynarken çok basit gözükmüyor ama başka bir oyunun turnuvasını ya da maçını izlemeye çalışın, çok bir şey anlamazsınız. League of Legends'ta biri size izlerken aynı zamanda anlatsa o anda kafanıza oturabilir. Oyun için de geçerli bu, aslında her şey aynı, sadece isimleri ve renkleri değişiyor. League of Legends'ı basit kılan en net şeylerden biri bu.