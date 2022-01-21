Koray "Naru" Bıçak ve Irmak Kazuk
© Özkan Taşkıran
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Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Koray "Naru" Bıçak

Irmak Kazuk'un sunduğu ve Koray "Naru" Bıçak'ın konuk olduğu Insert Can'in 10. bölümü Red Bull GamerSZon'da yayında!
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un bu haftaki videosu Insert Can serisinden geldi. Sunuculuğunu Irmak Kazuk'un yaptığı programa katılan konuklar, farklı dönemlerin oyunlarını oynayarak kimin daha iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışıyorlar.
10. bölüme emekli esporcu ve günümüz oyun yayıncılarından Koray "Naru" Bıçak konuk oldu. Emektar oyuncu Irmak Kazuk'un sunumuyla eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikili, eski dönemden Dig Dug (1982) ve yeni dönemden Soulcalibur VI (2018) ile oyunlar konusundaki yeteneklerini kıyaslama şansı buldular.

Koray "Naru" Bıçak kimdir?

1996 yılında dünyaya gelen Koray Bıçak başlarda eğlenmek için League of Legends oynadı, daha sonra büyük yeteneği keşfedildi ve 2012 yılında Dark Passage takımı ile profesyonel esporcu oldu. Türkiye'deki en kariyerli LoL oyuncularından biri olan Naru, dördü kış ve üçü yaz olmak üzere tam yedi şampiyonluğa sahip. Ülkemizi birçok kez dünya şampiyonasında da temsil eden Naru, şu anda Twitch ve YouTube üzerinden yayınlar yapmakta.
Irmak Kazuk ve Koray "Naru" Bıçak
Irmak Kazuk ve Koray "Naru" Bıçak
© Özkan Taşkıran

Türkiye’de profesyonel espor oyuncusu olmanın artıları ve eksileri neler?

Koray "Naru" Bıçak: Artısı eğer iyi bir oyuncuysanız nüfusumuz fazla olduğundan çok popüler olabiliyorsunuz, bu sizi bir marka haline getirebiliyor, çok büyük adımlar atabiliyorsunuz. Eksileri ise -bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünyada geçerli- bilgisayar başında çok fazla zaman harcamak zorundasınız. Aynı zamanda kişisel alanınız, özel alanınız çok olmuyor çünkü "gaming house" ortamında yaşıyorsunuz.

Uzun yıllardır yayıncılık yapan biri olarak yayıncılığın en keyifli yanları neler?

Koray "Naru" Bıçak: Ben uzun yıllar profesyonel oyunculuk yaptım, çok sıkı ve hep şampiyonluğa oynayan bir takımda oynadığım için çok sert ve sıkı geçmişti ama yayıncılıkta biraz kendi işinin patronusun, daha rahatsın, belli saatleri ayarlayıp o zaman yayın yapabiliyorsun. Kafan rahat, ortada bir rekabet yok, izleyicilerinle iç içesin, gerçekten çok keyifli ve rahat bir iş.

League of Legends’ı bu kadar popüler yapan başlıca özellikler neler?

Koray "Naru" Bıçak: Oyunu bu kadar popüler yapan şey oyunun basit olması. Aslında oynarken çok basit gözükmüyor ama başka bir oyunun turnuvasını ya da maçını izlemeye çalışın, çok bir şey anlamazsınız. League of Legends'ta biri size izlerken aynı zamanda anlatsa o anda kafanıza oturabilir. Oyun için de geçerli bu, aslında her şey aynı, sadece isimleri ve renkleri değişiyor. League of Legends'ı basit kılan en net şeylerden biri bu.

League of Legends dışında oynamaktan en çok keyif aldığın oyun türleri ve oyunlar neler?

Koray "Naru" Bıçak: The Witcher 3 ve God of War serisi, bu tarz tek kişilik oyunları konsolda uzun süre oynamayı çok seviyorum. Bilgisayarda genelde rekabetçi online oyunları ama konsolda hep hikayeli oyunları tercih ediyorum.

Geleceğe dair planların, hedeflerin neler?

Koray "Naru" Bıçak: Aslında yayıncılık benim için espor ve oyunculuk sektöründe bir geçiş aslında. Ben ileride bir takım yöneticisi, bir takım sahibi olmak ya da bir takımda bulunmak, o takımı yönetmek ve başarılı hale getirmek istiyorum. Hedefim bu, bakalım hayat bana ne gösterecek.

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