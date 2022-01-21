Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Koray "Naru" Bıçak

1996 yılında dünyaya gelen Koray Bıçak başlarda eğlenmek için League of Legends oynadı, daha sonra büyük yeteneği keşfedildi ve 2012 yılında Dark Passage takımı ile profesyonel esporcu oldu. Türkiye'deki en kariyerli LoL oyuncularından biri olan Naru, dördü kış ve üçü yaz olmak üzere tam yedi şampiyonluğa sahip. Ülkemizi birçok kez dünya şampiyonasında da temsil eden Naru, şu anda Twitch ve YouTube üzerinden yayınlar yapmakta.