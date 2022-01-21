Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Koray "Naru" Bıçak

Koray "Naru" Bıçak kimdir?
Türkiye’de profesyonel espor oyuncusu olmanın artıları ve eksileri neler?
Artısı eğer iyi bir oyuncuysanız nüfusumuz fazla olduğundan çok popüler olabiliyorsunuz, bu sizi bir marka haline getirebiliyor, çok büyük adımlar atabiliyorsunuz. Eksileri ise -bu sadece Türkiye için geçerli değil, tüm dünyada geçerli- bilgisayar başında çok fazla zaman harcamak zorundasınız. Aynı zamanda kişisel alanınız, özel alanınız çok olmuyor çünkü "gaming house" ortamında yaşıyorsunuz.
Uzun yıllardır yayıncılık yapan biri olarak yayıncılığın en keyifli yanları neler?
Ben uzun yıllar profesyonel oyunculuk yaptım, çok sıkı ve hep şampiyonluğa oynayan bir takımda oynadığım için çok sert ve sıkı geçmişti ama yayıncılıkta biraz kendi işinin patronusun, daha rahatsın, belli saatleri ayarlayıp o zaman yayın yapabiliyorsun. Kafan rahat, ortada bir rekabet yok, izleyicilerinle iç içesin, gerçekten çok keyifli ve rahat bir iş.
League of Legends’ı bu kadar popüler yapan başlıca özellikler neler?
Oyunu bu kadar popüler yapan şey oyunun basit olması. Aslında oynarken çok basit gözükmüyor ama başka bir oyunun turnuvasını ya da maçını izlemeye çalışın, çok bir şey anlamazsınız. League of Legends'ta biri size izlerken aynı zamanda anlatsa o anda kafanıza oturabilir. Oyun için de geçerli bu, aslında her şey aynı, sadece isimleri ve renkleri değişiyor. League of Legends'ı basit kılan en net şeylerden biri bu.
League of Legends dışında oynamaktan en çok keyif aldığın oyun türleri ve oyunlar neler?
The Witcher 3 ve God of War serisi, bu tarz tek kişilik oyunları konsolda uzun süre oynamayı çok seviyorum. Bilgisayarda genelde rekabetçi online oyunları ama konsolda hep hikayeli oyunları tercih ediyorum.
Geleceğe dair planların, hedeflerin neler?
Aslında yayıncılık benim için espor ve oyunculuk sektöründe bir geçiş aslında. Ben ileride bir takım yöneticisi, bir takım sahibi olmak ya da bir takımda bulunmak, o takımı yönetmek ve başarılı hale getirmek istiyorum. Hedefim bu, bakalım hayat bana ne gösterecek.