Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Mete "Easter Gamers" Özbey

Mete "Easter Gamers" Özbey: Öncelikle bunu bir iş olarak görüp normal, standart işlerini bırakarak buraya yönelmesinler kesinlikle. Çünkü işinden ayrılıp bu tarafa yönelen, maddi yatırımlar yapıp "ya ben bir sonuç elde edemedim" diyerek oturup ağlayan, kafasını taşlara vuran çok fazla insan var. Hobi olarak başladıktan sonra bakarsınız her şey yolunda gider, şansınız yaver gider, ikinci bir mesleğe dönüşür. Bu yüzden buna bir hobi olarak başlamak ve keyif alarak yapmak lazım. Keyif aldığınızı insanlara göstermeniz lazım. Para için değil keyif için yapılacak bir şey, sonra paraya dönüşürse ne ala.