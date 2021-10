Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Mete "Easter Gamers" Özbey

Mete "Easter Gamers" Özbey: Issız bir adada interneti bulacaksam, beni kurtarmayacaklarını düşünerek sürekli online oynayabileceğim bir oyun seçerdim, Rainbow Six Siege mesela. Onun dışında hikaye tabanlı oyunları çok sevdiğim için Metal Gear Solid 3'ü alırdım yanıma, bir de The Last of Us'ı alırdım. Ama Uncharted'ı da alırdım ya, bir güzellik yapsınlar, onu da alırdım.