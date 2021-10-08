Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Mete "Easter Gamers" Özbey

Mete "Easter Gamers" Özbey kimdir?
Mete "Easter Gamers" Özbey Röportajı
Yıllardır yayıncılık yapan biri olarak Türkiye’de yayıncılığın gelişimi hakkında neler söylersin?
Son beş yıldır bu işi yapan biri olarak hobim bir işe dönüştü. Çok çok geliştiğini söyleyebilirim çünkü teknolojik imkanların gelişmesiyle, ortamın değişmesiyle, platformların değişmesiyle tabii ki yayıncılık ilk günden bu güne çok fazla değişti. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı, bu herkese göre değişir ama ben daha çok iyi anlamda gelişmesi taraftarıyım, umarım öyle olur.
Canlı yayın yapmak ile video çekmek arasında ne gibi farklar var? Hangisinden daha çok keyif alıyorsun?
Canlı yayında anlık reaksiyon verebiliyorsunuz, keza YouTube'da da anlık reaksiyon verebiliyorsunuz ama bunu yükleyene kadar insanlar göremiyorlar. Canlı yayında bunu anlık görebiliyorlar ve o duyguyu o anda paylaşabilmek çok keyifli. Bence canlı yayın YouTube'a içerik yüklemekten, videoyu çekip paylaşmaktan daha keyifli bir şey ama YouTube'un da şöyle bir artısı var; kurgu yapabiliyorsunuz, edit yapabiliyorsunuz, kendi mizahınızı işin içerisine daha çok katabilme olanağı sağlıyor. Canlı yayın bir adım önde ama YouTube çok geride diyemem kesinlikle.
Yayıncılığa başlamak isteyenler için ilk tavsiyelerin neler olur ve yapmamaları gereken başlıca hatalar neler?
Öncelikle bunu bir iş olarak görüp normal, standart işlerini bırakarak buraya yönelmesinler kesinlikle. Çünkü işinden ayrılıp bu tarafa yönelen, maddi yatırımlar yapıp "ya ben bir sonuç elde edemedim" diyerek oturup ağlayan, kafasını taşlara vuran çok fazla insan var. Hobi olarak başladıktan sonra bakarsınız her şey yolunda gider, şansınız yaver gider, ikinci bir mesleğe dönüşür. Bu yüzden buna bir hobi olarak başlamak ve keyif alarak yapmak lazım. Keyif aldığınızı insanlara göstermeniz lazım. Para için değil keyif için yapılacak bir şey, sonra paraya dönüşürse ne ala.
Korku oyunlarıyla aranın çok iyi olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar oynadığın en iyi korku oyunları hangileriydi?
Hideo Kojima'nın zamanında yaptığı, yarım kalan, demo olarak bizlere sunduğu, "Silent Hills" olacağı söylenen P.T. vardı, o çok iyiydi gerçekten korku ve gerilim anlamında. Silent Hill ve Resident Evil serilerini de sayabilirim.
Issız bir adaya düşecek olsan yanına alacağın üç oyun hangileri olur?
Issız bir adada interneti bulacaksam, beni kurtarmayacaklarını düşünerek sürekli online oynayabileceğim bir oyun seçerdim, Rainbow Six Siege mesela. Onun dışında hikaye tabanlı oyunları çok sevdiğim için Metal Gear Solid 3'ü alırdım yanıma, bir de The Last of Us'ı alırdım. Ama Uncharted'ı da alırdım ya, bir güzellik yapsınlar, onu da alırdım.