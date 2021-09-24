Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Özgür "root" Alagül

Özgür "root" Alagül kimdir?
Özgür "root" Alagül Röportajı
Profesyonel oyunculuğa adım atma sürecin nasıl gerçekleşmişti?
Counter-Strike’ı önce internet kafelerde, sınıf arkadaşlarımla iddialaşmak için oynuyordum. Bir süre sonra onlardan bir seviye farklı olduğumu görünce “sen neden sadece lokal olarak oynuyorsun, gidip bir takıma gir” dediler. Sonra takımların kurulu olduğu internet kafelere gitmeye başladım ve oralarda Ankara şampiyonası, Türkiye şampiyonası olduğunu öğrendim. Orada kendimi göstere göstere bir süre sonra takımlardan teklifler gelmeye başladı.
Türkiye’deki espor dünyasının dününü, bugününü ve yarınını nasıl değerlendirirsin?
Espor dünyası aslında birçok şey gibi ülkemizde biraz geç popüler oldu. 2000’li yılların başında dünya çok daha önce fark etmişti, biz biraz geriden geliyoruz ama bence treni yakaladık. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki önemli espor ülkelerinden biri olacağız gibi görünüyor çünkü yeteneğimiz var, çalışmamız var, sadece bunu biraz sonuca döküp artırmak lazım.
Profesyonel oyunculuktan mı, espor sunuculuğundan mı daha çok keyif alıyorsun? Her ikisinin de en keyifli yönleri neler?
İkisi de çok keyifli. Ben hala bir oyuncuyum, hala evde oyun oynamayı çok seviyorum, o yüzden oyunculuğu hiçbir zaman bırakmıyorum ama profesyonel değilim artık. Oyun oynamak çok keyifli bir şey ama başarı odaklı olduğunuz için çok ciddi bir baskı oluyor bir süre sonra. Bence keyifli olduğu kadar zor kısmı da o. Sunuculuk tarafı ise baskının biraz daha az olduğu, dersinize çalıştığınızda çok daha keyif aldığınız bir şey. Şu an artık bir sunucuyum, sunucu olmaktan da çok mutluyum.
Uzun yıllardır espor sahnesini domine eden CS:GO ile son dönemin popüler oyunu Valorant’ı artıları ve eksileri ile kıyaslar mısın?
İki oyun birbirine çok yakın. Valorant FPS’e biraz daha yetenek, yani ajan yeteneği katan bir oyun olarak ortaya çıktı ve farklı bir noktaya geldi. Unutmamak lazım ki ikisinde de crosshair’ınızdaki adamı vurmanız lazım, oyun bunun üzerine kurulu. Benzerlikleri var, bir tanesi biraz daha geleneksel bir oyun, 20 yıldır sektörde olduğunu söylemek lazım. Valorant daha bir senedir var ve gelişmeye devam ediyor. İki taraftan birini seçmekten daha çok ikisine de hak ettiği değeri vermek lazım çünkü ikisi de FPS konusunda dünyanın en iyi oyunlarından iki oyunu.
Espor odaklı oyunlar dışında sevdiğin oyun türleri ve oyunlar var mı? Favorilerin neler?
Özellikle senaryosu sağlam tek kişilik oyunları çok seviyorum. Bunun başında God of War, The Last of Us gibi oyunlar geliyor. Başına oturup kulaklığı taktığınızda oradaki karakter, atmosfer, sesler, müzikler insanı başka bir yere götürüyor. FPS oynuyorum sadece ama onun dışında zaman bulduğumda, biraz dinlenmek istediğimde film tadında tek kişilik oyunlar açıp oynamak iyi oluyor.