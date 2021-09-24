Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Özgür "root" Alagül

Özgür "root" Alagül: İkisi de çok keyifli. Ben hala bir oyuncuyum, hala evde oyun oynamayı çok seviyorum, o yüzden oyunculuğu hiçbir zaman bırakmıyorum ama profesyonel değilim artık. Oyun oynamak çok keyifli bir şey ama başarı odaklı olduğunuz için çok ciddi bir baskı oluyor bir süre sonra. Bence keyifli olduğu kadar zor kısmı da o. Sunuculuk tarafı ise baskının biraz daha az olduğu, dersinize çalıştığınızda çok daha keyif aldığınız bir şey. Şu an artık bir sunucuyum, sunucu olmaktan da çok mutluyum.