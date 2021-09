Red Bull GamerSZon: Irmak Kazuk'un Konuğu Özgür "root" Alagül

Özgür "root" Alagül: Özellikle senaryosu sağlam tek kişilik oyunları çok seviyorum. Bunun başında God of War, The Last of Us gibi oyunlar geliyor. Başına oturup kulaklığı taktığınızda oradaki karakter, atmosfer, sesler, müzikler insanı başka bir yere götürüyor. FPS oynuyorum sadece ama onun dışında zaman bulduğumda, biraz dinlenmek istediğimde film tadında tek kişilik oyunlar açıp oynamak iyi oluyor.