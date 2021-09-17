Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Anna Deniz

Bir Oyun Daha
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu K.O. serisinden geldi. Sunuculuğunu Kıvanç Talu'nun yaptığı programa katılan konuklar bir yandan sohbetin tadını çıkarırken, diğer yandan farklı oyunlarda Kıvanç Talu'yu alt etmeye çalışıyorlar.
Programın dördüncü bölümüne konuk olan ünlü yayıncı Anna Deniz, ilk olarak Kıvanç Talu ile acımasız bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Bunun ardından da ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda karşı karşıya geldi.