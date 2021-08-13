Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Ece Seçkin

Ece Seçkin: Eskisi kadar sık olmasa da elbette devam ediyorum. Özetle söylemem gerekirse PUBG Mobile’ı ilk kez oynadığım zamanlar turnede olduğumuz bir dönemdi. Hayatımızın uzun bir kısmı konserlerde ve buna bağlı olarak yolda, otelde ve havalimanında geçiyor. Bazen bundan kaynaklı bekleme süreleri veya uzun bir yol söz konusu olabiliyor. Bu nedenle evden çıkarken genelde yanımdan ayırmadığım iki şey, o ay başladığım kitap ve PUBG Mobile telefonum oluyor. PUBG Mobile’a başlarken böylesine büyük bir oyun grubumuzun olacağını ve bunun klana kadar gideceğini hiç düşünmemiştim.