Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Ece Seçkin

Programın formatını nasıl buldun? Kıvanç ile söz düellosuna girmek nasıl bir duyguydu?
Program formatı kesinlikle çok eğlenceliydi. Normal bir programdan ziyade her şey çok farklıydı. Gerek dekoru, gerekse atmosferi ile çok keyifli bir çekim oldu. Ekip muhteşemdi. Bizi bu şekilde ağırlayan Red Bull ekibine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıvanç ile düelloya girmek ise berbat bir duyguydu, buradan girecek arkadaşlara tek bir önerim var: Sakın girmeyin!
Oyunlarla aran nasıl? Sevdiğin türler, oynadığın oyunlar neler?
Oyunlarla aram çocukluğumdan beri çok iyidir. The Sims ile başladığım oyun macerama PUBG Mobile ile devam ediyorum. Simülasyon ve battle royale tarzındaki oyunları çok seviyorum. Bu aralar evde Microsoft Flight Simulator rüzgârı esiyor fakat oldukça zor bir simülasyon oyunu. Umarım bir gün başarılı bir iniş gerçekleştirebilirim.
Seslendirme çalışması da yaptığın PUBG Mobile’ı oynamaya devam ediyor musun? Oyun hakkında ne düşünüyorsun?
Eskisi kadar sık olmasa da elbette devam ediyorum. Özetle söylemem gerekirse PUBG Mobile’ı ilk kez oynadığım zamanlar turnede olduğumuz bir dönemdi. Hayatımızın uzun bir kısmı konserlerde ve buna bağlı olarak yolda, otelde ve havalimanında geçiyor. Bazen bundan kaynaklı bekleme süreleri veya uzun bir yol söz konusu olabiliyor. Bu nedenle evden çıkarken genelde yanımdan ayırmadığım iki şey, o ay başladığım kitap ve PUBG Mobile telefonum oluyor. PUBG Mobile’a başlarken böylesine büyük bir oyun grubumuzun olacağını ve bunun klana kadar gideceğini hiç düşünmemiştim.
Kariyerin açısından kendine belirlediğin hedeflerin, hayallerin neler?
Bu zamana kadar müzikal yolculuğumda çok değerli bir yol kat ettim. Dünya çapında işlere imza attık ve hayalini kurduğum noktadayım ama daha yapacak çok işim var. Çünkü hayallerim de benimle birlikte büyüyor ve gelişiyor.
Şu sıralar üzerinde çalıştığın yeni projeler neler?
Yeni bir şarkı hazırlığındayız. Sevgili Faruk Sabancı ile ortak yaptığımız şarkıda çalışmaların sonuna geldik. İçime sinen çok güzel bir şarkı oldu diyebilirim. İkimiz de bu projeden çok keyif aldık. Şimdi şarkımızı müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı kapladı ikimizi de. Bunun için gün sayıyoruz.