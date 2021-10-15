Kıvanç Talu ve Egoist Pati
© Red Bull
OYUN

Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Egoist Pati

Kıvanç Talu’nun sunduğu ve Egoist Pati'nin konuk olduğu K.O.’nun altıncı bölümü Red Bull GamerSZon'da yayında!
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu K.O. serisinden geldi. Sunuculuğunu Kıvanç Talu'nun yaptığı programa katılan konuklar bir yandan sohbetin tadını çıkarırken, diğer yandan farklı oyunlarda Kıvanç Talu'yu alt etmeye çalışıyorlar.
Programın altıncı bölümüne konuk olan ünlü yayıncı Egoist Pati, ilk olarak Kıvanç Talu ile acımasız bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Bunun ardından da ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda karşı karşıya geldi.

Egoist Pati kimdir?

Mehmet Burak Şentürk, namıdiğer Egoist Pati en popüler oyun içerik üreticilerinden biri. Özellikle PUBG Mobile için hazırladığı videolar ile oyuncuları hem eğlendiren hem de bilgilendiren Egoist Pati'nin 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Mehmet Burak Şentürk kendi adını taşıyan ve 800 bine yakın abonesi bulunan diğer kanalında ise vlog ve eğlence odaklı challenge videolarına yer veriyor.
Kıvanç Talu ve Egoist Pati karşı karşıya!
Kıvanç Talu ve Egoist Pati karşı karşıya!
© Red Bull
Kıvanç Talu ile kıyasıya bir rekabet yaşayan Egoist Pati ile çekimler sonrasında hem program, hem oyunlar, hem de PUBG Mobile üzerine sohbet ettik. İşte sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar...

Egoist Pati Röportajı

Programın formatını nasıl buldun? Kıvanç ile söz düellosu mu, paraşütle 100 kişinin arasına dalmak mı daha zordu?

Egoist Pati: Çok güzel bir format, çok eğlendim. En güzel kısmı Kıvanç ile söz düellosuydu, atışmaları çok seviyorum zaten. Bizim camiada çok zor kabullenilen bir şey, hayran kitleleri hep karşı çıkıyor ama Kıvanç ile çok rahattık, çok doğaldı, çok keyif aldım.

PUBG Mobile’ın ilk günden bugüne gelişimini, değişimini nasıl değerlendirirsin?

Egoist Pati: İlk zamandan beri oynuyorum oyunu, betasından beri. Şu an farklı bir oyun oynuyorum, tamamen farklı hale geldi. Eskiden oynadığım oyun sanki çok başka bir oyundu ve yeni bir oyuna alışıyormuş gibi hissediyorum her geçen gün.

PUBG Mobile’ı PUBG’den daha popüler kılan özellikler neler sence?

Egoist Pati: Daha kolay erişilebiliyor, oynaması daha kolay çünkü loot'lama aşamaları vesaire çok daha hızlı, adam vurmak daha kolay, adam vurma hissi daha keyifli çünkü daha hızlı. Daha atik bir oyun gibi geliyor, PUBG daha yavaş kalıyor, bu yüzden PUBG Mobile daha çok tercih edilen bir oyun oldu.

PUBG Mobile’da bir şeyleri değiştirmek istesen bunlar neler olurdu?

Egoist Pati: Küçük haritalarda oyuncu sayısı da azalıyor, bu yüzden daha küçük haritada daha fazla oyuncuyla, bot olmadan oynamak daha keyifli olurdu.

PUBG Mobile’a başlamayı düşünen oyunculara öncelikli tavsiyelerin neler olur?

Egoist Pati: Son beş - altı yıldır hayattaki her şeyi internetten öğrendim, hala oynadığım ve yeni başladığım oyunları internetten izleyerek öğreniyorum. Sandalye alıyorum, onu kuracağım, internetten bakıyorum. PUBG Mobile'a yeni başlayacak oyunculara beni izlemelerini tavsiye ederim, böylece oyun hakkında yeterli bilgiye sahip olurlar ve daha iyi oynarlar!

PUBG Mobile dışında sevdiğin oyun türleri ve oynadığın oyunlar neler?

Egoist Pati: GTA V Roleplay oynuyorum, onun haricinde Valorant oynuyorum, günde 20 saat Pokemon GO oynuyorum deli gibi, bir de World of Warcraft.

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