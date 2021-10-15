Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Egoist Pati

Programın altıncı bölümüne konuk olan ünlü yayıncı Egoist Pati , ilk olarak Kıvanç Talu ile acımasız bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Bunun ardından da ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda karşı karşıya geldi.