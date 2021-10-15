Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Egoist Pati

Egoist Pati kimdir?
Egoist Pati Röportajı
Programın formatını nasıl buldun? Kıvanç ile söz düellosu mu, paraşütle 100 kişinin arasına dalmak mı daha zordu?
Çok güzel bir format, çok eğlendim. En güzel kısmı Kıvanç ile söz düellosuydu, atışmaları çok seviyorum zaten. Bizim camiada çok zor kabullenilen bir şey, hayran kitleleri hep karşı çıkıyor ama Kıvanç ile çok rahattık, çok doğaldı, çok keyif aldım.
PUBG Mobile’ın ilk günden bugüne gelişimini, değişimini nasıl değerlendirirsin?
İlk zamandan beri oynuyorum oyunu, betasından beri. Şu an farklı bir oyun oynuyorum, tamamen farklı hale geldi. Eskiden oynadığım oyun sanki çok başka bir oyundu ve yeni bir oyuna alışıyormuş gibi hissediyorum her geçen gün.
PUBG Mobile’ı PUBG’den daha popüler kılan özellikler neler sence?
Daha kolay erişilebiliyor, oynaması daha kolay çünkü loot'lama aşamaları vesaire çok daha hızlı, adam vurmak daha kolay, adam vurma hissi daha keyifli çünkü daha hızlı. Daha atik bir oyun gibi geliyor, PUBG daha yavaş kalıyor, bu yüzden PUBG Mobile daha çok tercih edilen bir oyun oldu.
PUBG Mobile’da bir şeyleri değiştirmek istesen bunlar neler olurdu?
Küçük haritalarda oyuncu sayısı da azalıyor, bu yüzden daha küçük haritada daha fazla oyuncuyla, bot olmadan oynamak daha keyifli olurdu.
PUBG Mobile’a başlamayı düşünen oyunculara öncelikli tavsiyelerin neler olur?
Son beş - altı yıldır hayattaki her şeyi internetten öğrendim, hala oynadığım ve yeni başladığım oyunları internetten izleyerek öğreniyorum. Sandalye alıyorum, onu kuracağım, internetten bakıyorum. PUBG Mobile'a yeni başlayacak oyunculara beni izlemelerini tavsiye ederim, böylece oyun hakkında yeterli bilgiye sahip olurlar ve daha iyi oynarlar!
PUBG Mobile dışında sevdiğin oyun türleri ve oynadığın oyunlar neler?
GTA V Roleplay oynuyorum, onun haricinde Valorant oynuyorum, günde 20 saat Pokemon GO oynuyorum deli gibi, bir de World of Warcraft.