Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu MuratAbiGF

MuratAbiGF Röportajı
Programın formatını nasıl buldun? Kıvanç ile söz düellosuna girmek nasıl bir duyguydu?
Programın formatı güzel, önce birbirimizi haşlıyoruz, arkasından da bir samimiyet coşkusu. Kıvanç ile söz düellosuna gelince, karşında denk biri olduğunu anlayınca hoşuna gidiyor insanın.
En sevdiğin oyun türleri ve oyunlar neler? Şu sıralar hangi oyunları oynuyorsun?
Genelde strateji ve simülasyon türünü seviyorum, bu aralar en çok oynadığım oyun Hearts of Iron IV.
Issız bir adaya düşecek olsan yanına alacağın üç oyun hangileri olur? Neden?
Hearts of Iron IV, Civilization V ve Battlefield 3 çünkü hepsi muazzam, hepsi birbirinden güzel.
Videolar için yeni içerik fikirleri ararken nelere dikkat ediyorsun, nelere öncelik veriyorsun?
Öncelikle genele hitap etmesine dikkat ediyorum ki masraflar çıksın! İkinci olarak da bana uyup uymadığına dikkat ediyorum çünkü izlensin diye bana uymayan bir şey yapınca çok sırıtıyor, izlenmiyor.
Bugüne kadar hazırladığın eğlenceli içerikler arasında en keyif aldığın hangisiydi?
Meryem'in evinde gizlice kalma videosu vardı, çok heyecanlı ve stresli, bir o kadar da komikti. Onun kadar zevk aldığım Abdül'ün evinde gizlice kalma, Orkun'un evinde gizlice kalma... Yani gizlice kalmalar çok komik oluyor.
YouTube’un hayatın üzerinde ne gibi etkileri oldu?
Tamamen hayatı değiştiren bir şey. Ben çocukken YouTuber olunca farklısı nasıl oluyor, onu da bilmiyorum. Normal hayat neydi ki, nasıl oluyor ki. Mesela annemler nasıl bir hayat yaşadı, sadece görerek bilebiliyorum. 11 yaşında başladım, 13 yaşında sokakta çeviriyorlardı, 17 yaşında okuduğum üniversiteye söyleyişe gitmek, çok garip yani.