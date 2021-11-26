Kıvanç Talu ve Sina Özer
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Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konuğu Sina Özer

Kıvanç Talu’nun sunduğu ve Sina Özer'in konuk olduğu K.O.’nun dokuzuncu bölümü Red Bull GamerSZon'da yayında!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu K.O. serisinden geldi. Sunuculuğunu Kıvanç Talu'nun yaptığı programa katılan konuklar bir yandan sohbetin tadını çıkarırken, diğer yandan farklı oyunlarda Kıvanç Talu'yu alt etmeye çalışıyorlar.
Programın dokuzuncu bölümüne konuk olan ünlü oyuncu Sina Özer, ilk olarak Kıvanç Talu ile acımasız bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Bunun ardından da ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda karşı karşıya geldi.
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