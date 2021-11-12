Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konukları Tuna Yurdakul ve Ege Arseven

Tuna Yurdakul: Twitch Rivals'ta şampiyon olmaktan ziyade Türkiye'yi temsil etmek bizim için çok önemliydi. Bunu da bir şampiyonlukla taçlandırmak inanılmaz keyif verdi bize. Hem izleyicilere bu heyecanı yaşattığımız hem de bunu başarabildiğimzi için orada oynadığım tüm arkadaşlarıma ve bizi destekleyen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Ege Arseven: Finalde iki sene öncenin dünya şampiyonu MoAuba'yı yendik. Turnuvanın ödülü 20 bin dolar, çok güzel ama bundan daha güzel olan şey insanların attığı mesajlar. Bu inanılmaz bir histi gerçekten, çok keyifliydi.