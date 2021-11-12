Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu’nun Konukları Tuna Yurdakul ve Ege Arseven

Tuna Yurdakul ve Ege Arseven Röportajı
Programın formatını nasıl buldunuz? Kıvanç ile söz düellosu FIFA maçları kadar zorlu muydu?
Programın akışı, kurgusu gerçekten çok güzeldi. Özellikle programı Kıvanç ile beraber çekmek çok keyif verdi bize.
Bence de çok keyifliydi. Sözlü kısımda biraz zorlandık ama ondan sonra biraz daha bizim taraflara geldiğimiz zaman, özellikle son oyun futbol olduğu için çok zorlanmadan kazanmayı bildik. Genel olarak çok keyifliydi.
Haziran ayında Twitch Rivals şampiyonu oldunuz. Şampiyonlukla ilgili duygularınız, düşünceleriniz neler?
Twitch Rivals'ta şampiyon olmaktan ziyade Türkiye'yi temsil etmek bizim için çok önemliydi. Bunu da bir şampiyonlukla taçlandırmak inanılmaz keyif verdi bize. Hem izleyicilere bu heyecanı yaşattığımız hem de bunu başarabildiğimzi için orada oynadığım tüm arkadaşlarıma ve bizi destekleyen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Finalde iki sene öncenin dünya şampiyonu MoAuba'yı yendik. Turnuvanın ödülü 20 bin dolar, çok güzel ama bundan daha güzel olan şey insanların attığı mesajlar. Bu inanılmaz bir histi gerçekten, çok keyifliydi.
Bundan sonrası için hedefleriniz neler? Ulaşmak istediğiniz en üst nokta nedir?
Bulunduğum yeri daha da yükseltmek, daha çok insana hitap edip onlarla daha güzel anlar yaşamak. Daha çok eğlendiğimiz, güldüğümüz, oyun anlamında ve oyun dışında insanlara bir şeyler öğretebildiğimiz...
Ana hedefim yayıncılık anlamında daha büyük kitlelere hitap edebilmek, FIFA'da da iki - üç yıldır elde ettiğim tecrübelerle hem takımımı hem ülkemi uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmek istiyorum.
Türkiye'deki profesyonel FIFA oyuncularını dünyadaki rakipleriyle karşılaştırır mısınız?
Ülkemizde bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapan ve diğer ülkelerdeki arkadaşlardan hiçbir eksiği olmayan birçok oyuncu var. Biz bu işe ilk başladığımızda sayı çok azdı, parmakla sayılacak kadar azdı. Günümüzde diğer ülkelerle kıyasladığımızda birçoğundan daha iyi oyuncularımız var, sayı olarak da birçoğunu geçmiş durumdayız. Umarım bir gün en tepede bir Türk'ün ismini görmek nasip olur.
Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var, hatta belki de Türkiye'deki ilk iki diye sayabileceğimiz oyuncular da bizim takımımızda, Futbolist'te oynayan İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop. Mert'in özellikle FIFA 21'de göstermiş olduğu başarı göğsümüzü kabartan türde bir başarı, Avrupa sıralamasında dokuzuncu oldu.
FIFA kariyeri yapıyor olsanız da oynadığınız başka oyunlar var mı? Futbol oyunu olur, diğer türler olur...
FIFA dışında daha çok Football Manager oynuyorum. Oynayıştan ziyade taktiksel anlamda kendimizi geliştirdiğimiz bir oyun. Onun dışında Valorant oynamaya çalışıyorum boş kaldığım zamanlarda ve ekiple, arkadaşlarımla bir oyun oynamak istediğimde. Piyasaya yeni çıkan oyunları takip edip hangisi bana uygunsa ya da hangisini oynamak istiyorsam hemen oynayıp tecrübe ediyorum.
Altyapıda 12 - 13 sene basketbol geçmişim olduğu için NBA 2K oynamayı çok seviyorum. FIFA'ya başlamadan önce zamanımın çoğu öyle geçiyordu. Winning Eleven olsun, Pro Evolution Soccer olsun, FIFA sevgisi de oradan geliyor diyebilirim, babamı yenmeye çalışıyordum eskiden. Onun dışında da Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Crash Bandicoot gibi platform oyunları PlayStation 1 ve 2 zamanlarında beni oyunlara başlatan oyunlar olmuştu.
Birbirinizle 10 maç yapacak olsanız hangi takımları alırsınız ve kim kime üstünlük sağlar?
Herhalde 10 maçta da farklı takımlar alırdık çünkü oynadığımız oyun modunda farklı takımlardan oyuncuları birbirine katarak oynuyoruz. O yüzden birçok farklı takımı alırdık ama ben ilk olarak Manchester City'yi alırdım, oradaki Mahrez sevgimden dolayı. Muhtemelen de Ege kazanırdı.
Ben de alçakgönüllülük yapmayayım, sonuçta beraber yaşıyoruz, ben de kazanacağımı düşünüyorum. Tuna ağabeye daha fazla şans vermek için Hindistan'ı alırdım.