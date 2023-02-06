Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
OYUN
Kübra Dağlı, Oyunlardaki Taekwondo Hareketlerini Yorumladı
Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, dövüş oyunlarındaki taekwondo hareketlerini izleyip yorumladı.
Oyunlardaki mekanikler ne kadar gerçekçi? Bu sorunun cevabını Red Bull sporcularına sorduk. Red Bull Gamerszon’un bu serisinde Red Bull sporcuları, oyunlarda yer alan ve uzmanı oldukları alanlara dair oynanış görüntülerini izleyerek değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Serinin ikinci bölümüne taekwondocu Kübra Dağlı konuk oldu. Başarılı sporcu 2017 yılında Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen 10. Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda 18 Yaş Üzeri Freestyle İkili Takım kategorisinde Emirhan Muran ile birlikte dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.
540 tekmesi benim en sevdiğim tekniktir ve genellikle çok zordur. Dövüşçüler bu tekniği çok fazla kullanmıyorlar çünkü biraz riskli bir hareket.
Kübra Dağlı'nın oynanış görüntülerini izlediği oyunlar arasında Tekken 7, Street Fighter VI, Dead or Alive 6 ve dahil altı yapım vardı. Zaman zaman taekwondo dışı tekniklerin de kullanıldığı oyunları izleyen Kübra Dağlı, bu hareketleri analiz etti ve gerçekçilik açısından yorumladı.