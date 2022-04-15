Red Bull GamerSZon'da Yepyeni Bir Seri: Loot

ve bu eşyaların hikayelerini paylaşıyorlar. Oyun dünyasına ait koleksiyonluk parçalardan tutun da her evde bulunabilecek eşyalara kadar ilginç bir yelpazeye hazır olun!

yer alıyor. Eğer sen de bu isimlerin sahip oldukları favori eşyaları merak ediyorsan Red Bull GamerSZon kanalına