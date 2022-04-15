Red Bull GamerSZon'da Yepyeni Bir Seri: Loot

Bir Oyun Daha
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da yepyeni bir seri başladı. Loot adlı seride Türkiye’nin popüler içerik üreticileri bugüne kadar loot'ladıkları en iyi eşyaları ve bu eşyaların hikayelerini paylaşıyorlar. Oyun dünyasına ait koleksiyonluk parçalardan tutun da her evde bulunabilecek eşyalara kadar ilginç bir yelpazeye hazır olun!
Beş bölümden oluşan Loot serisine konuk olacak içerik üreticileri arasında Dora “Stratera” Özsoy, Enis Kirazoğlu, “Kendine Müzisyen” ismiyle akıllarda yer eden Kemal Can Parlak, Alper Biçen ve Dost Kayaoğlu yer alıyor. Eğer sen de bu isimlerin sahip oldukları favori eşyaları merak ediyorsan Red Bull GamerSZon kanalına abone ol.
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Loot #1 | Dora "Stratera" Özsoy
Loot'un ilk bölümüne Dora "Stratera" Özsoy konuk oldu. Özellikle League of Legends'ın dünyasını anlatan içerikleri ile dikkat çeken Dora'nın en değerli eşyaları da yine bu dünyaya ait.