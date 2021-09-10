Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak'ın Konuğu Chaby ve Abdo Feghali

Bir Oyun Daha
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu Play Hard serisinden geldi. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın yaptığı programa katılan konuklar, her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlar.
Programın üçüncü bölümüne ünlü YouTuber Chaby konuk oldu. Çekimler için Bursa'daki Bursa Yunuseli Havaalanı'na gelen Chaby, oyun oynamanın ne kadar zor olabileceğini tahmin etmiyordu. Hele ki bu şartları zorlaştıran driftin kralı Abdo Feghali olunca başarıya ulaşmak imkansızdı.
Chaby'nin yapması gereken teoride kolay gibi görünse de pratikte hiç kolay değildi. Abdo Feghali'nin yanına oturan Chaby, heyecan dolu ve sarsıcı drift performansı sırasında iPad üzerinden Asphalt 8: Airborne oynamaya ve birinci olmaya çalıştı. Sonucu görmek için videoyu izle!