Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak'ın Konuğu Chaby ve Abdo Feghali

’ın yaptığı programa katılan konuklar, her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlar.

Programın üçüncü bölümüne ünlü YouTuber Chaby konuk oldu. Çekimler için Bursa'daki Bursa Yunuseli Havaalanı'na gelen Chaby, oyun oynamanın ne kadar zor olabileceğini tahmin etmiyordu. Hele ki bu şartları zorlaştıran driftin kralı Abdo Feghali olunca başarıya ulaşmak imkansızdı.