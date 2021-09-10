Chaby ve Abdo Feghali
© Red Bull
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Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak'ın Konuğu Chaby ve Abdo Feghali

Orkun Işıtmak'ın sunduğu, Chaby'nin ve Abdo Feghali'nin konuk olduğu Play Hard'ın üçüncü bölümü nefes kesti!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu Play Hard serisinden geldi. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın yaptığı programa katılan konuklar, her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlar.
Çekimler öncesi yüzü gülen Chaby, başına geleceklerden habersiz.
Çekimler öncesi yüzü gülen Chaby, başına geleceklerden habersiz.
© Red Bull
Programın üçüncü bölümüne ünlü YouTuber Chaby konuk oldu. Çekimler için Bursa'daki Bursa Yunuseli Havaalanı'na gelen Chaby, oyun oynamanın ne kadar zor olabileceğini tahmin etmiyordu. Hele ki bu şartları zorlaştıran driftin kralı Abdo Feghali olunca başarıya ulaşmak imkansızdı.
Abdo Feghali ortalığı bir kez daha toza dumana kattı!
Abdo Feghali ortalığı bir kez daha toza dumana kattı!
© Red Bull
Chaby'nin yapması gereken teoride kolay gibi görünse de pratikte hiç kolay değildi. Abdo Feghali'nin yanına oturan Chaby, heyecan dolu ve sarsıcı drift performansı sırasında iPad üzerinden Asphalt 8: Airborne oynamaya ve birinci olmaya çalıştı. Sonucu görmek için videoyu izle!
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