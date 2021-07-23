Red Bull GamerSZon: Orkun Işıtmak'ın Konuğu Egoist Pati

Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon 'un yeni videosu Play Hard serisinden geldi. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak ’ın yaptığı programa katılan konuklar, her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamaya çalışıyorlar.

Programın ikinci bölümüne konuk olan ünlü YouTuber Mehmet Burak Şentürk, namıdiğer Egoist Pati , tamamı camdan yapılmış bir panik odasının içinde yer alan bilgisayarın başına oturdu. Yapması gereken ise 20 dakika içinde 30 kill almak ancak şartlar dakikalar geçtikçe zorlaşıyor.

Panik odasındaki zorlu dakikalar başlamadan, program öncesinde Egoist Pati ile hem Play Hard, hem de Counter-Strike: Global Offensive üzerine sohbet ettik. Egoist Pati'ye ecel terleri dökmeden önce sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Play Hard'a bu hafta Egoist Pati konuk oldu. © Red Bull

Egoist Pati (Mehmet Burak Şentürk)

Programın formatını nasıl buldun? Panic Room sana ne çağrıştırıyor?

Benim için korkunç bir format, klostrofobim var ama çok heyecanlıyım. Çünkü benim de PUBG kanalımda ekstrem şekilde PUBG oynadığım çok sayıda video var. Bu da ona benzer bir format, hoşuma gidiyor o yüzden. Gerilim dolu ama Orkun olduğu için rahatım, Orkun da aynısını yapacak, o yaparsa ben de yaparım.

Oyun oynarken birini seçme şansın olsa klavyeyi mi, mouse’u mu seçersin?

Klavyeyi seçemezdim ya, mouse’u seçerdim muhtemelen çünkü klavye daha çok yürümek, mouse etrafı kesmek için kullanılıyor. Ben de kontrol manyağı olduğum için her yeri görmem lazım, o yüzden mouse’u seçerdim.

Egoist Pati hangi oyunları oynamayı sever, ne zamandır oyun dünyasında?

World of Warcraft oynamayı seviyorum, Pokémon GO çok oynuyorum bu ara. Dört yaşında babamla Atari oynayarak başladık, sonra babamla PlayStation 1, babamla PlayStation 2, babamla PlayStation 3, sonra tek başıma PlayStation 4, PlayStation 5, bilgisayarla devam ettim.

CS:GO’yu Panic Room’da ekstrem koşullarda oynayacaksın. Bu oyunda genelde nasılsın, iddialıyım diyor musun?

Hiç iddialı değilim, FPS oyunlarında çok iyi olduğumu düşünmüyorum battle royale’lerin aksine. Valorant’ta iyi olduğumu düşünüyorum ama CS tecrübem çok az. Ben CS oynadığımda CS:GO yoktu, 1.4 vardı, Assault’ta rehine kurtarıyordum. O yüzden çok iddialı değilim ama yaparım gibi geliyor.

CS:GO’da çok iyiyim dediğim harita hangisi?

Oyunda çok iyi olmadığım için çok iyiyim dediğim bir harita da yok ama Dust 2’yi biliyorum en azından. Oradaki bölüm tasarımını biliyorum, o yüzden CS:GO’da Dust 2 derim.

Yeni bir CS:GO haritasında oynama şansın olsa nasıl bir harita oluştururdun?

"Pool Day" diye bir harita vardı, tekrar gelsin isterdim, o çok hoşuma gidiyordu, yerde silahlar vardı. Ben o zamandan battle royale’ciymişim, o zaman da yerde silah vardı, onları alıp vuruyordun. O yüzden yine öyle bir harita isterdim ki silah satın almak yerine yerden bulup hücum, saldırı yapmayım.