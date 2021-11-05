Orkun Işıtmak
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Red Bull GamerSZon: Bu Kez Konuk Orkun Işıtmak!

Orkun Işıtmak, Play Hard'ın dördüncü bölümünde zorlu şartları bu kez bizzat deniyor!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon'un yeni videosu Play Hard serisinden geldi. Sunuculuğunu Orkun Işıtmak’ın yaptığı programda bugüne kadar konukların ekstrem şartlarda oyun oynama denemelerini izlemiştin, şimdiyse sıra Orkun'da!
Play Hard'ın dördüncü bölümünde programa daha önce konuk Mervan Tepelioğlu'nun, Egoist Pati'nin ve Chaby'nin yaşadığı zorlukları bu kez Orkun Işıtmak bizzat yaşıyor. Birbirinden zorlu şartlarda Orkun'un başarılı olup olamadığını Red Bull GamerSZon'daki yeni videoda görebilirsin!
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