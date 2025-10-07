Red Bull Geç Kalma'da neler oldu?

Red Bull Geç Kalma
Bisiklet tutkunlarını Adalar'da buluşturan ve heyecanlı, rekabet dolu anlara sahne olan Red Bull Geç Kalma'da şampiyonlar belli oldu.
İstanbul'un en özel rotalarından Adalar, hafta sonu bisiklet tutkunlarını Red Bull Geç Kalma etkinliğinde ağırladı. Adalar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İBB'nin destekleriyle ve Shimano ile Segway'in partnerliğinde gerçekleşen organizasyon; Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarında bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve hızlarını test etti. Büyükada'dan start alan yarış, zorlu tırmanışların ve adalar arası geçişlerin ardından yine Büyükada'daki final etabıyla sona erdi.
Vapura geliş ve vapurdan iniş etkinliğin önemli bir parçasıydı

© Barış Acarlı

Adalar bisikletçilere keyifli rotalar sundu

© Barış Acarlı

Yüzlerce sporcunun katıldığı etkinlikte her etap sonunda yarışmacı sayısı finale doğru azaldı. İlk 75 bisikletçi Burgazada'ya, 55 yarışçı Heybeliada'ya, son olarak 30 bisikletçi ise Büyükada'daki final etabına geçmeye hak kazandı. Kadınlarda Meryem Doğan birinciliği elde ederken, Firdevis Bozkurt ikinci ve Melek Sadi Serttaş üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise zirve Samet Bulut'un oldu, onu Deniz Örnek ve Gökhan Uzuntaş ikilisi takip etti.
Red Bull Geç Kalma kadınlar podyumu

© Nuri Yılmazer

Red Bull Geç Kalma erkekler podyumu

© Nuri Yılmazer

Etap performanslarında da dikkat çekici anlar yaşandı. Burgazada tırmanış lideri ve Heybeliada etabının en hızlı ismi olarak iki ayrı kategoride öne çıkan Samet Bulut, günün en başarılı isimlerinden biri oldu. Amatör erkekler arasında en uzun mesafeyi kateden Yunus Özdemir dikkat çekerken, Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da etkinliğe renk kattı. Katılımcılara hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşatan Red Bull Geç Kalma, Adalar'da bisiklet kültürünü farklı bir atmosferle bir araya getirdi.

