Basketbol
Red Bull Half Court 2022 Elemeleri Başladı!
Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arayan Red Bull Half Court, sokak kültürü ile basketbolu buluşturuyor. Organizasyonun Türkiye ayağındaki ilk elemeleri Mersin'de tamamlandı.
© Barış Acarlı
Sokak basketbolunun kalbi yine Red Bull Half Court'ta atıyor. Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arayan organizasyon, yetenekli ve iddialı sporcuları 3x3 formatında karşı karşıya getiriyor. Red Bull Half Court 2022'nin Türkiye ayağındaki elemeler üç ayrı şehirde gerçekleşecek. Bu büyük heyecanın ilk durağı Mersin'di.
Red Bull Half Court’ta erkek takımları Mersin elemesinin ardından 28 Mayıs’ta İzmir’de ve 4 Haziran’da İstanbul’da yapılacak elemelerde yeteneklerini sergileyecek. Elemelerde başarılı olan takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak. Red Bull Half Court’un kadın sokak basketbolcuları ise 5 Haziran Pazar günü İstanbul’da yapılacak elemede hünerlerini sergileyecek. Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular şampiyonluk kupasına uzanmak için finalde ter dökecek. Başvuru şartları ve katılım detaylarına redbull.com/halfcourt adresinden ulaşabilirsin.
Red Bull Half Court 2022 Türkiye elemeleri sonuçlarını hemen aşağıda bulabilirsin.
Mersin Elemeleri
Red Bull Half Court 2022'de Türkiye elemeleri başladı. Elemelerin ilk durağı olan Mersin, rekabetin üst düzeyde yaşandığı karşılaşmalara sahne olurken başarılı olan takımlar Türkiye finalinde boy gösterme hakkı kazandı. Samsung Galaxy ve Ford’un iş birlikleriyle gerçekleşen organizasyonun Mersin'de yapılan elemeler sonunda No Name, Team X, 30dan2, MB Team ve Hasketbol takımları İstanbul'daki finale isimlerini yazdırdılar.