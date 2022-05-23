Red Bull Half Court 2022 Elemeleri Başladı!

Red Bull Half Court’ta erkek takımları Mersin elemesinin ardından 28 Mayıs’ta İzmir’de ve 4 Haziran’da İstanbul’da yapılacak elemelerde yeteneklerini sergileyecek. Elemelerde başarılı olan takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak. Red Bull Half Court’un kadın sokak basketbolcuları ise 5 Haziran Pazar günü İstanbul’da yapılacak elemede hünerlerini sergileyecek. Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular şampiyonluk kupasına uzanmak için finalde ter dökecek. Başvuru şartları ve katılım detaylarına

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