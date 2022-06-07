Red Bull Half Court 2022: Sokak Basketbolunun Kalbi Yoğurtçu Parkı'nda Attı

4 Haziran Cumartesi günü yolu Yoğurtçu Parkı’na düşenler, önce yavaş yavaş yükselen müzik sesleriyle karşılandılar. Parkın içinde ilerledikçe boylu poslu sporcuların içine karıştılar. Bağırış çağırışlar, ayakkabı gıcırtıları ve durmadan seken basketbol topunun ritimleri. Bu sadece bir sokak basketbolu turnuvası değil. Bu bir spor festivali, bir kutlama…

Red Bull Half Court 2022 ’nin İstanbul Elemeleri ve Türkiye Finalleri, 4-5 Haziran tarihlerinde Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşti. Samsung Galaxy 'nin desteği, Grafiti sanatçısı Cins ve illüstratör Mert Tugen ’in tasarımlarıyla bambaşka bir çehreye bürünen Yoğurtçu Parkı’ndaki basketbol sahası bu görsel şölenin en çarpıcı unsurlarından biri oldu.

“Mert Tugen ile tasarımı oluştururken, sokak basketbolu ve sokak sanatının ortak noktalarından ilham aldık. Takım ruhu, özgürlük, dinamiklik tasarımın en önemli temaları oldu. İç içe geçen çizimlerimizde olabildiğince bu temaları yansıtmaya çalıştık.”

Grafiti sanatçısı Cins, Mert Tugen’le birlikte sahaya yansıttıkları tasarımı hazırlarken nelerden ilham aldıklarını bu sözlerle özetledi. Sokak sanatı ile sokak basketbolu elbette birbiriyle iç içe ve birbirlerinden beslenerek gelişen alanlar. Bu konuya dair Mert Tugen de düşüncelerini şöyle aktardı:

Red Bull Half Court'ta kadınlar mücadelesi © Nuri Yılmazer

“Sokak kültürüne dair birçok şey iç içedir ve birbirini besler bir şekilde. Müzik, spor, graffiti… Hepsini herhangi bir yerde bir arada uyum içinde görebiliriz. Biz çizerken birilerinin yaşamından, hareketinden, mücadelesinden besleniriz. Bizim yaptıklarımız da onları etkiler.”

Sporcular, Türkiye’nin en büyük 3x3 basketbol turnuvasında bir sanat eserine dönüşen sahaya adımlarını attıklarında artık sadece tek bir hedefleri vardı. Sahaya kendilerinden bir iz bırakmak. Cumartesi günü gerçekleşen İstanbul elemelerine katılan ekipler arasında bilindik simalar da vardı. Red Bull Half Court organizasyonuna ilk kez katılan Socrates ekibinin serüveni hüsranla sonuçlanmış olsa da takımın GM’i olan Kaan Kural ’ın gelecek sezonlar için net planları vardı.

İlk aksiyondan sonra doğrudan sonuca gidebilmek çok önemli Kaan Kural

“NBA tabiriyle ‘rebuilding’e gitmemiz lazım” diyen Kural, takımın ana skoreri Emre Özcan’dan katkı alamadıklarını, Yiğit Poyraz transferinin ise başarıya ulaşmak için yeterli gelmediğini ifade etti ve yeniden yapılanmanın şart olduğunu belirtirken aklında birkaç ismin de olduğunu saklamadı.

Yoğurtçu Parkı nefes kesen mücadelelere sahne oldu © Nuri Yılmazer

3x3 basketbol elbette pek çok özelliğiyle 5x5 basketboldan ayrılıyor. Bu turnuvada ter dökerken Red Bull Half Court’un kendine has kurallarını da hesaba katmak gerekiyor. Kaan Kural da 3x3 basketbolun temel özellikleri ve 5x5 basketboldan ayrılan yanları üzerine şunları söylüyor:

“3x3 basketbolda, en başta, her şey çok daha çabuk gerçekleşiyor. İlk aksiyondan sonra doğrudan sonuca gidebilmek çok önemli. Basketbol son yıllarda üç sayının çok daha hâkim olduğu bir alan ama 3x3 üç sayının çok daha önemli olduğu bir alan. Buradaki üç sayılık isabetler, iki sayı; iki sayılık diye bildiğimiz isabetler ise bir sayı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla uzun mesafeli atışlar iki kat daha değerli. Takımlar da elbette bunun farkında ve oyuna doğrudan uzun mesafeli atışla başlıyorlar.”

"Yoğurtçu Parkı’nda hava çok güzel, ortam çok güzel ve kalabalık çok etkileyici" Melih Mahmutoğlu

Pazar günü gerçekleşen Türkiye Finalleri’nde maçların anlatımını gerçekleştiren Selim Yeğin’e Kaan Kural da eşlik etti ve izleyenler için kusursuz bir basketbol atmosferi yaratıldı. Organizasyona katılan milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da atmosferden oldukça etkilenmiş görünüyordu:

“Bugün Yoğurtçu Parkı’nda hava çok güzel, ortam çok güzel ve kalabalık çok etkileyici. Muhteşem bir organizasyon olmuş. Buraya davet ettikleri için Red Bull’a çok teşekkür ediyorum. Burada basketbol severlerle, basketbolcularla beraberim. Benim için de özel bir anı oldu.”

Konsantrasyon üst düzeyde © Nuri Yılmazer

Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda erkekler ve kadınlar kategorilerindeki finalistler belli oldu. Erkeklerde geçen senenin şampiyonu İzmir temsilcisi Alsancak Premium ve Kayseri temsilcisi Hasketbol GSK büyük finalde eşleşirken kadınlarda ise dominant skorlarla rakiplerini geride bırakan Celal Bayar Üniversitesi , Kozy ’nin rakibi oldu.

Erkekler finali Hasketbol'dan Hasan'ın iki sayılık denemesiyle açılırken, ilk sayı Alsancak Premium'dan finallerin gediklisi Kıvanç'ın faul atışıyla geldi. Alsancak Premium'un fiziki üstünlüğü göze çarparken, bu durum İzmir temsilcisinin ribauntlarda avantaj sağlamanı beraberinde getirdi. Hasketbol, özellikle Hasan'ın dış atışlarına umut bağlarken fiziki dezavantajları sık sık faul yapmalarına neden oldu. maçın bitimine 5 dakika 50 saniye kala skor 4-1 Alsancak lehineydi ve 4 sayının 3'ü faul atışlarından geldi.

Alsancak Premium oyuncusu Dekan potaya yükleniyor © Nuri Yılmazer

Alsancak'tan Dekan'ın smacı kalabalığı heyecanlandırırken, sık sık oyuncu değiştiren Alsancak tüm oyuncularını efektif olarak kullanmayı başardı. Bitime 2:43 saniye kala skorda Alsancak'ın 7-4'lük üstünlüğü vardı. Son dakika içinde peş peşe isabetler bulan Hasketbol farkı kapatmayı başarırken, bitime 19 saniye kala skorda 10-9 Alsancak üstünlüğü vardı ve mola alındı. Mola dönüşü Hasketbol Eren'in elinden bulduğu sayıyla eşitliği sağlarken maç dramatik bir sona doğru ilerliyordu. Alsancak oyuncusu Görkem kaçırdığı şutun ribaundunu alıp son saniyede çembere giderek sayıyı buldu ve takımını zafere taşıdı. Nefesleri kesen finalde Alsancak 11-10'luk skorla Red Bull Half Court'un Türkiye şampiyonu oldu ve Mısır'daki dünya finallerine gitmeye hak kazandı.

Geçen sene de zafere ulaşan ekip, ülkemizi dünya finallerinde temsil etmiş ve çeyrek finale kadar yükselmişti. Dekan Bayraktar , Görkem Dilşen , Yağız Ateşli ve Kıvanç Dinler 'den oluşan Alsancak Premium ekibi büyük bir sevinçle şampiyonluğu kutlarken son saniye basketiyle kupayı getiren Görkem, mutluğunu şu sözlerle vurguladı: "Çok güzel bir organizasyon. Bir Red Bull klasiği. Her final zordur. Ama çok güzel bir final maçıydı. Son ana kadar berabereydi. Son saniye basketini atmak da bana nasip oldu. Şimdi sırada Mısır var. Geçen sene yaptığımız dereceden daha iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Genç basketbolculara bir hedef verdikleri için Red Bull'a teşekkür ediyorum Kıvanç Dinler

Son sekiz yılda 8 final, 4 şampiyonluk... Türkiye'de sokak basketbolunun simge isimlerinden olan Kıvanç Dinler bir kez daha Red Bull Half Court'ta zirvede yer aldı. Kıvanç, şampiyonluk sonrasında duygularını şöyle ifade etti: "Bu çok gurur verici bir şey. Dünya finalleri için çok büyük bir heyecan duyuyorum. Geçen sene beşinci olmuştuk. Bu sene daha iyisini hedefliyoruz. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor, Red Bull bu kadar emek veriyor, bu turnuva Türkiye'de tek. Bu düzeyde başka sokak basketbolu turnuvası yok. Senede bir kez olan bir organizasyon için bize destek veren Alsancak Premium ve Celal Bayar Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Erkekler şampiyonu Alsancak Premium © Nuri Yılmazer

Gençlere ilham vermenin en büyük amaçları olduğunu söyleyen Kıvanç, sokak basketbolunun inceliklerinden bahsetmeyi de ihmal etmedi: "Sokak basketbolunun en önemli unsuru fiziksel mücadele. Bir diğeri ise adaptasyon. Örneğin zemin sert, ya çok kayıyor ya da hiç kaymıyor. Sert olduğunda top geriye daha hızlı sekiyor. Çember yakın ya da alçak olabiliyor. Güneş, rüzgar, toz... Bunların hepsi birer etken."

Kıvanç, Red Bull Half Court turnuvası hakkındaki düşüncelerini de şöyle özetledi: "Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Kaç yıldır Türkiye'de bu işin en büyük destekçisi. Şu anda sokak basketbolu varsa, çocukların bir hedefi varsa, bir araya gelip bir organizasyon yapmak istiyorlarsa bunu yapabilecekleri tek yer Red Bull Half Court. Genç basketbolculara bir hedef verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Hem saha renkli, hem de turnuva renkli. Her bir turnuva hayatımıza müthiş anılar olarak yerleşiyor."

Celal Bayar Üniversitesi ve Kozy takımları arasında gerçekleşen kadınlar finalinde ise Celal Bayar Üniversitesi'nin mutlak üstünlüğü vardı. Oyuna çok hızlı başlayan Celal Bayar Üniversitesi, Emilia'nın ve Selma'nın dış atışlarıyla rakibine bir anda 7-0'lık üstünlük sağladı. Bitime dört dakika kala skor 12-0 olurken Celal Bayar Üniversitesi vites düşürmeden ataklarına devam etti. Son anlarda Kozy, karşılaşmadaki tek sayısını bulurken, final müsabakası İlkay Ocak , Cansugül Ayan , Selma Yeşilova ve Emilia Tenbrock 'tan oluşan Celal Bayar Üniversitesi'nin 19-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadınlarda şampiyon Celal Bayar Üniversitesi © Nuri Yılmazer

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan İlkay Ocak şunları söyledi: "Çok kısa süre önce bir araya gelmiş bir takımız. Birlikte çok fazla idman yapma fırsatımız olmadı ancak sahada bir takım olabildik ve şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Bizim için çok büyük bir tecrübe. Dünya finalinde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Bizi destekleyen Celal Bayar Üniversitesi'ne ve Kıvanç Dinler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Red Bull Half Court çok büyük bir organizasyon ve buraya gelirken çok heyecanlıydık. Ancak sahaya çıktığımızda o heyecan gitti ve odaklanarak başarıya ulaştık. Bize bu imkanı sağladığı için Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz"

Saha içindeki üstün performansının yanı sıra takımın oluşumunda da önemli rol oynayan Selma, şampiyonluğu doyasıya yaşarken mutluluğunu şöyle ifade etti: "Kazandığımız için çok mutluyum. Dünya finalleri için çok heyecanlıyız. yapmamız gereken çok şey var. Daha güçlü olmalıyız, daha güçlü bir bağ oluşturmalıyız. Fiziksel ve mental açıdan finallere hazır olmalıyız."