Basketbol
İzle: Red Bull Half Court Ankara Sahasının Muhteşem Dönüşümü
Graffiti sanatçısı Esk Reyn, Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'ndaki basket sahasını Red Bull Half Court için baştan yarattı.
Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor! Bu sene sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme amacıyla yola çıkan Red Bull Half Court, oyunun yanı sıra Saha Senin sloganıyla katılımcılara sıradışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor.
Dönüşüm için ikinci adres ise adres Ankara'ydı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen projede graffiti sanatçısı Esk Reyn, Ankara'daki Anıttepe Parkı'nda yer alan basketbol sahasına gitti ve yeteneklerini bu sokak basketbolu sahasına yansıttı.
“Sokak sanatı benim için sokakta üretebilmek, belli bir kalıbı, belli bir köşetaşı yok.” diyen Esk Reyn, Red Bull Half Court hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Red Bull Half Court projesinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan şey, bir sahanın bir sanatçı ile eşleşmesi ve fikirlerin o sahaya, o alana göre yapılıyor olması.”
Esk Reyn hazırladığı tasarımı ise şöyle özetliyor: “Sokak basketbolunun da temeli olan rekabetten yola çıktım. Kompozisyonu bu rekabetçi duygu üzerinden yansıtmaya karar verdim. Şehrin karmaşası, dinamiği, iç içe geçmişliği, bunlar hep bana doğaçlama paslar attılar, ben de bunları mümkün olduğunca işin içerisine yerleştirmeye çalıştım.”
Hemen girişteki videodan sokak sanatı ile sokak basketbolunun bir araya geldiği eşsiz anlara tanık olabilirsin!