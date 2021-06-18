İzle: Red Bull Half Court Ankara Sahasının Muhteşem Dönüşümü

Dönüşüm için ikinci adres ise adres Ankara'ydı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen projede graffiti sanatçısı Esk Reyn , Ankara'daki Anıttepe Parkı'nda yer alan basketbol sahasına gitti ve yeteneklerini bu sokak basketbolu sahasına yansıttı.

Dönüşüm için ikinci adres ise adres Ankara'ydı. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen projede graffiti sanatçısı Esk Reyn , Ankara'daki Anıttepe Parkı'nda yer alan basketbol sahasına gitti ve yeteneklerini bu sokak basketbolu sahasına yansıttı.