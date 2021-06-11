Basketbol
İzle: Red Bull Half Court Bursa Sahasının Muhteşem Dönüşümü
Graffiti sanatçısı Mr. Hure, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı basket sahasını baştan yarattı.
Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor! Bu sene sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme amacıyla yola çıkan Red Bull Half Court, oyunun yanı sıra Saha Senin sloganıyla katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor.
Dönüşüm için ise ilk adres ise Bursa'ydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen projede Graffiti sanatçısı Mr. Hure, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı basket sahasına gitti ve yeteneklerini bu kez bir sokak basketbolu sahasına taşıdı.
"Sokak sanatı ile basketbolun bir araya gelmesi heyecan verici," diyen Mr. Hure "sokak sanatında da sokak basketbolunda da yazılı bir kural yoktur oynayanların kendi kuralı vardır," diyerek iki kültür arasındaki benzerliği özetledi. Bursa bir deniz şehri olduğunu sahayı tasarlarken ona göre bir renk çalışması uyguladığını söyleyen Mr. Hure, Red Bull Half Court'un sokak basketbolu kültürü ile etkileşim halinde bir çalışma yaptığını belirtti.
Hemen girişteki videodan sokak sanatı ile sokak basketbolunun bir araya geldiği eşsiz anlara tanık olabilirsin!