İzle: Red Bull Half Court Bursa Sahasının Muhteşem Dönüşümü

Dönüşüm için ise ilk adres ise Bursa'ydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen projede Graffiti sanatçısı Mr. Hure , Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı basket sahasına gitti ve yeteneklerini bu kez bir sokak basketbolu sahasına taşıdı.

Dönüşüm için ise ilk adres ise Bursa'ydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen projede Graffiti sanatçısı Mr. Hure , Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı basket sahasına gitti ve yeteneklerini bu kez bir sokak basketbolu sahasına taşıdı.