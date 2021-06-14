Red Bull Half Court’ta İlk Finalistler Belli Oldu

Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor! Bu sene sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme amacıyla yola çıkan Red Bull Half Court, oyunun yanı sıra Saha Senin sloganıyla katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor.
Türkiye’nin en büyük sokak basketbolu turnuvalarından Red Bull Half Court'ta Türkiye elemeleri heyecanı başladı. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele ettiği Red Bull Half Court için 4 elemeden ilki olan Bursa ayağının finalistleri belli oldu.
Hüdavendigar Kent Parkı Basketbol Sahası’nda gerçekleştirilen elemeler sonucunda rakiplerini geride bırakan İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Red Bull Half Court’ta eleme heyecanı sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de devam edecek. 4 ayrı şehirde tamamlanacak olan elemelerin ardından Türkiye şampiyonu, İzmir’de oynanacak final karşılaşmaları ile belirlenecek. Zafere ulaşan takım ise Eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.
Kalan elemeler
- Ankara - 19 Haziran
- İstanbul - 3 Temmuz
- İzmir - 9 Temmuz
Final sahasını sen dizayn et
Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresi üzerinden yapılacak ve aralarından en iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına sürpriz hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.
Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor
Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.