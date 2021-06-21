Red Bull Half Court Ankara Elemelerinde Neler Oldu?

’un bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor.

27 Haziran tarihine kadar

adresi üzerinden yapılacak ve aralarından en iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına sürpriz hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.