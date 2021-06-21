Red Bull Half Court Ankara Elemelerinde Neler Oldu?

Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor! Bu sene sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme amacıyla yola çıkan Red Bull Half Court, oyunun yanı sıra Saha Senin sloganıyla katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor.
Türkiye’nin en büyük sokak basketbolu turnuvalarından Red Bull Half Court'ta Türkiye elemeleri heyecanı devam ediyor. Üçer kişilik takımların Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ettiği Red Bull Half Court'un elemeleri Bursa'dan sonra Ankara'da devam etti ve yeni Türkiye finalistleri belli oldu.
Ankara Anıttepe Spor Tesisi Basketbol Sahası'nda gerçekleştirilen Ankara elemeleri sonucunda rakiplerini mağlup eden Tarhana Gangs, Sportive Manisa, Goca Bolulular ve Vamos takımları Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Red Bull Half Court’ta eleme heyecanında sıradaki duraklar İstanbul ve İzmir olacak. Dört ayrı şehirde tamamlanacak elemelerin ardından Türkiye şampiyonu İzmir’deki final karşılaşmalarıyla belirlenecek. Zafere ulaşan takım ise Eylül ayında Rusya’da gerçekleştirilecek dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.
Kalan elemeler
- İstanbul - 3 Temmuz
- İzmir - 9 Temmuz
Final sahasını sen dizayn et
Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizi için yarışma da devam ediyor. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmaya çalışıyor. 27 Haziran tarihine kadar RedBull.com/sahasenin adresi üzerinden yapılacak ve aralarından en iyisi seçilecek tasarım, hem Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısına sürpriz hediyeler kazandıracak. Böylece 3x3 Basketbolun ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.
Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor
Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor. Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.